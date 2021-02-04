【全民造星III】葉巧琳堅持追音樂夢曾遭質疑　孤注一擲Mischa：有心不怕遲

▲ 葉巧琳在參加《全民造星III》前曾半年零收入。

ViuTV大型選秀節目《全民造星III》中的實力唱將葉巧琳（Mischa），在參加《全民造星III》前曾半年零收入，最後抓緊《全民造星III》的機會，將自己的無限可能帶給觀眾。

理科出身的Mischa當年考入美國University of San Francisco後，打算讀一年再回到香港考醫學院。可惜美國對Mischa的誘惑太多，令她荒廢了學業，葉巧琳接受TOPick專訪時回憶稱：「我在英國的成績非常好，無奈自己的選擇必須承受。」

【全民造星III】媽媽因材施教發掘跳舞天分 《造星III》冠軍Ben因姐姐激勵才敢參賽

▲ Mischa學音樂的路有7年之久。（黃建輝 攝）

最後Mischa回到香港時因為大學成績太差找不到大學接駁，當時一度不知應該如何走下去：「其實很氣餒，一整年都渾渾噩噩，直到爸爸叫我嘗試讀音樂，我便到教院讀2年Asos。」

求學路上十分曲折，但Mischa卻樂觀看待：「小時候的反叛才會成就今天的我，不然大家不會認識我。」

有心不怕遲

在爸爸的建議下，Mischa報讀教育學院音樂系，由於在校內充分展現表演天份，獲老師建議讀香港演藝學院：「不能直接入演藝學院文憑課程因為他們需要學生有德文、法文或意大利文的語文底子，所以只能由diploma開始，我的學音樂之路長達7年。」

演藝學院聲樂畢業，Mischa參加比賽順理成章入行，由2013年成立組合至2015年再以個人身份出道。

▲ Mischa爸爸是建築師。（IG圖片）

【全民造星III】棄當工程師中年轉行成ViuTV台柱 「全能強尼」感激家人支持【有片】

《造星III》前半年零工作

因為疫情關係，Mischa很怕自己有事，會沒人照顧家裏兩隻貓，所以停了教小朋友唱歌：「始終要脫下口罩，風險很高。所以半年沒工作等出歌機會。」

後來Mischa收到公司電話安排參加《全民造星III》，而她認為機會難得，要好好把握。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

孤注一擲

在知道要參加比賽時，Mischa和認識很久的朋友聚餐，當中已很多朋友訂婚，其中一位朋友問題她：「其實你在做甚麼？你年紀不少了，是不是應該抽身？質疑我是不是仍要追夢。」

Mischa回答朋友：「至少讓我試多一次。」幸好參加《全民造星III》後得到的比Mischa預期多。朋友亦替她高興：「當初其實是賭注，無人知道會發生甚麼、觀眾反應如何。」

▲ Mischa曾被朋友質疑。（黃建輝 攝）

減肥不當影響身體

《全民造星III》的30強比賽中，Mischa以一曲《Lady Marmalade》造成哄動，當中的火辣造型引起不少關注。

問到Mischa在賽前的Keep fit心得時，Mischa表示：「我身材在她們之中最不好，不過束腰褲是個好東西，哈哈！」

▲ Mischa曾不吃澱粉質和糖份。（黃建輝 攝）

2019年，Mischa曾不吃澱粉質和糖份配合運動練出馬甲線，卻因此導致身體出毛病：「當時減肥導致身體出現狀況，現在也要長期服藥。可能遺傳、年紀，總之進擊地減肥後導致身體出現問題，所以現在不會刻意減。」

外表不再是Mischa在意的首要：「《民造星III》後，我已經接受自己素顏、上鏡大臉。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

所以，Mischa語重心長的呼籲：「健康的身體很重要，所以節食方面的減肥真的不健康。尤其是女仔，不要太過份減肥。」

同場加映：強尼專訪

更多娛樂花絮，即睇TOPick娛樂IG：bit.ly/38KSXpX

Makeup: Cyrus Lee

Hair: Milk Chan @ Xenter

Styling: Alan Ng

Wardorbe: Twist_hk

記者：鄭嘉瑤