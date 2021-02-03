【減肥大作戰】日本肥醜宅男化身美少年　只靠瘦身化妝成就整容級靚樣

▲ 日本一名宅男減肥成功，化身美少年。

減肥瘦身可以帶來超驚人外貌轉變，日本一名男Cosplayer在Twitter上分享12年前後對比照，轉變之大令網民感嘆不已。而事主其後亦分享，自己是靠在減肥及化妝技巧下苦功而為外貌帶來變化，相當勵志。

▲ （Twitter截圖）

日本一位叫Niki（ニキ）的男生，本身是一名Cosplayer，除了Cosplay男角外，亦會反串扮女角。日前他就在Twitter分享自己18歲及30歲對比照，並寫明「沒有整容」，引來網民熱烈議論。相中可見，18歲的Niki身型較胖、戴眼鏡、皮膚看來較黑，而30歲的他以女裝示人，皮膚白晢、臉尖眼大，只看照片跟一般少女無異。

其實Niki不是第一次分享將今昔外貌作對比，他在去年5月曾分享過一次更新駕駛執照的經歷，指自己竟然被辦理人員拒絕申請，而原因是工作人員誤以為他是代理人，代為申請執照，殊不知眼前人就是舊執照上的本人。

雖然搞了一場烏龍，Niki最終也順利更新駕照。對於他外貌的重大轉變，他曾表示自己是靠在減肥及化妝技巧下苦功，才成為今天的他。

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Niki自少身型略胖，但自從踏上Cosplay之路後就漸漸開始改變自己，而他的化妝及修圖技巧亦相當純熟，當他扮演女角時，單看照片時甚至難分雌雄。

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責任編輯：羅嘉欣