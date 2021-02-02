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【確診大廈】堅尼地城如意大廈、將軍澳富康花園9座　一文看清最新患者居住大廈

社會 19:30 2021/02/02

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熱門 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

有確診者居於將軍澳富康花園。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心公布（2日）25宗新增確診個案，至今本港個案累計10,512宗（包括10,511宗確診個案和一宗疑似個案）。新增的個案其中一宗為輸入個案。詳情即看：【下一頁】

【不斷更新】佐敦長樂街一帶、天水圍天恒邨恒樂樓、深水埗17幢大廈封區檢測　預計2月3日早上解封，詳情即看：【下一頁】

確診個案居住地以及其確診編號（#）

東區 
柴灣興華(一)邨美華樓　#10488 

中西區
堅尼地城如意大樓　#10489 
堅尼地城如意大樓、灣仔英皇駿景酒店　#10490 

觀塘
牛池灣彩輝邨彩葉樓　#10508 
牛池灣彩輝邨彩葉樓　#10509 
牛池灣彩輝邨彩葉樓　#10510 

深水埗區
深水埗大南街74號 #10499
救世軍南山長者之家 #10503 

油尖旺區
油麻地長樂街24號　#10493 
油麻地長樂街24號　#10495 
油麻地文蔚樓　#10498

九龍城區
紅磡溫思勞街31號　#10505 

西貢區
將軍澳富康花園9座　#10504 

葵青區
葵涌葵芳邨葵歡樓 #10494

元朗區
元朗強昇花園　#10502 
元朗十八鄉塘頭埔村　#10506

屯門區
屯門友愛邨愛暉樓第三座　#10507  

沙田區
馬鞍山耀安邨耀和樓　#10492 

元朗區
天水圍天恩邨恩澤樓　#10500
天水圍天恩邨恩澤樓 ＃10501 

酒店
赤鱲角香港天際萬豪酒店　#10497 

南區
大潭皇府灣　#10512

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋

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