【確診大廈】堅尼地城如意大廈、將軍澳富康花園9座 一文看清最新患者居住大廈
衞生署衞生防護中心公布（2日）25宗新增確診個案，至今本港個案累計10,512宗（包括10,511宗確診個案和一宗疑似個案）。新增的個案其中一宗為輸入個案。詳情即看：【下一頁】
【不斷更新】佐敦長樂街一帶、天水圍天恒邨恒樂樓、深水埗17幢大廈封區檢測 預計2月3日早上解封，詳情即看：【下一頁】
確診個案居住地以及其確診編號（#）
東區
柴灣興華(一)邨美華樓 #10488
中西區
堅尼地城如意大樓 #10489
堅尼地城如意大樓、灣仔英皇駿景酒店 #10490
觀塘
牛池灣彩輝邨彩葉樓 #10508
牛池灣彩輝邨彩葉樓 #10509
牛池灣彩輝邨彩葉樓 #10510
深水埗區
深水埗大南街74號 #10499
救世軍南山長者之家 #10503
油尖旺區
油麻地長樂街24號 #10493
油麻地長樂街24號 #10495
油麻地文蔚樓 #10498
九龍城區
紅磡溫思勞街31號 #10505
西貢區
將軍澳富康花園9座 #10504
葵青區
葵涌葵芳邨葵歡樓 #10494
元朗區
元朗強昇花園 #10502
元朗十八鄉塘頭埔村 #10506
屯門區
屯門友愛邨愛暉樓第三座 #10507
沙田區
馬鞍山耀安邨耀和樓 #10492
元朗區
天水圍天恩邨恩澤樓 #10500
天水圍天恩邨恩澤樓 ＃10501
酒店
赤鱲角香港天際萬豪酒店 #10497
南區
大潭皇府灣 #10512
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記者：伍瑋瑋