高中4核心科改動料可減250小時課時　教育局展開1個月諮詢最快9月實施

▲ 高中四核心科課程及評估面臨改動。（資料圖片）

教育局今日（2日）向各中學發出通函，公布高中4個核心科目的課程及評估優化方案，並於即日起展開為期1個月的學校問卷調查，再交予課程發展議會與考評局轄下的4個核心科目委員會考慮。

學校課程檢討專責小組於去年9月提交「優化課程迎接未來 培育全人啓迪多元」報告。教育局今日表示，配合上述報告建議，課程發展議會與香港考試及評核局轄下的4個核心科目委員會，已訂定優化課程及評估的方案，以期為學生釋放空間及照顧學生不同學習需要。

若方案獲接納，4科可釋放的課時概念上共約250小時，最快可於2021/22學年中四級起實施，並於2024年文憑試（DSE）生效。教育局亦會加強相關支援工作，包括教師培訓、學與教資源等，讓教師作適當準備。

中文科：主要在於精簡必修部分和選修部分的教學，以及減少公開評核的試卷數目，從而減少過度操練。

英文科：透過整合必修部分和選修部分，減少教學上的重疊從而釋放空間。

數學科：課程由「基礎課題」和「非基礎課題」組成，學生可以只修讀「基礎課題」及部分「非基礎課題」。如在文憑試的「基礎課題」表現良好，最高可獲第4級成績。

通識教育科：冠以新的科目名稱，在不同方面作出加強措施，並將課程內容比重減至大約一半。

教育局發言人指，當優化措施實施全盤落實後，學校可配合其校情及學生需要，透過學校層面的課程規劃釋出更多空間照顧學生的多元學習需要，所釋放的課時可讓學生從各學習領域或應用學習之中增修1個選修科目、更深入學習各科目、在修讀數學科的必修部分外再修讀延伸部分（單元一／單元二）、更積極參與「其他學習經歷」／全方位學習活動，或發掘其他個人興趣，以照顧學生的不同興趣、能力和抱負。

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責任編輯：馮琪雅