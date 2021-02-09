【尖子教室】小五男生越級挑戰IGCSE獲2A*2A1B　善用圖像記憶法速記資料

▲ 年僅10歲的小五生柯熙町（熙熙），早前報考IGCSE 5科，喜獲2A*、2A、1B佳績。

受疫情影響，全港學校去年曾三度停課，但不少香港學生停課不停學，利用在家學習的空檔挑戰自己，越級報考英國國際普通中學教育文憑考試（IGCSE），其中年僅10歲、就讀國際學校的小五生柯熙町（熙熙），報考5科，喜獲2A*、2A、1B佳績。

小五生越級挑戰考IGCSE獲佳績

IGCSE通常為17歲學生報考，年僅10歲的熙熙則越級挑戰考5科。好動的熙熙，經常「坐唔定」，媽媽指他能夠專心的時間不長，不過記東西很快，所以對考試有把握。她指，考試前只抱着試一試的心態，沒有給予兒子壓力，

他去考之前仲去瀡滑梯，玩到一身汗。問他會否緊張，他說不緊張。

熙熙就讀國際學校，一直以來成績不錯，覺得溫書「好簡單」。他對理科感興趣，在香港記憶學總會上課及操卷8個月後，於去年10月報考IGCSE物理、化學、生物、數學、附加數學5科，並取得2A*、2A、1B佳績。

▲ 拍拍卡遊戲玩法類似衾棉胎。（胡嘉儀攝）

用圖像記憶法速記資料

媽媽指，熙熙常用圖像記憶法來速記資料，將複雜的算式或是句子轉化成圖像，讓大腦更容易記住。她也會和兒子玩「拍拍卡」遊戲，玩法類似衾棉胎，不過卡牌轉換成英文字母，當目標詞語其中一個字母出現，便要鬥快用手拍卡，最快組成該詞語的人便獲勝。這種寓學習於娛樂的方法，令熙熙不知不覺把英文生字牢記。

在疫情下學校改為上網課，媽媽坦言熙熙上課時不太專注，經常「周圍走」，但她不太在意，認為「你跳住舞學都得，記到入腦就無問題。」她也觀察到兒子需要動力去操卷，若有同伴跟他比賽，他會專心做，並且取得高分。

縱然熙熙能夠專注學習的時間不長，媽媽卻沒有強迫他要「坐定定」。她指，自己曾在美國留學，崇尚當地讓學生自由發展的風氣，認為每個小朋友都有適合他的學習方法，不一定要坐定定聽書。她指家長只要給予小朋友指引，不要太放縱他們便可。

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望成「電腦專家」設計義肢

現時熙熙對電腦科學及機械特別有興趣，希望日後能夠成為「電腦專家」，更揚言將來幫助殘疾人士設計機械義肢。年紀小小有如此大志，媽媽甚感欣慰，指自己經常和兒子分享，將來有能力的時候要幫助其他人。

中二生考獲4A*1A 望入牛津將來當藥劑師

除了熙熙之外，中二生鄭芷澄同樣越級報考IGCSE物理、化學、生物、數學、附加數學5科，更取得4A*、1A的佳績。就讀傳統中學的她，平日讀書壓力大，功課和測驗排山倒海地來。去年受疫情影響，學校停課，她得到喘息的機會。喜愛學習的她不想浪費時間，決定學習高中學科知識並報考IGCSE。

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鄭芷澄的校內成績一直不錯，從小學開始保持在全級頭十名。她指應考IGCSE反而沒那麼大壓力，因為考核科目較少，亦是她喜愛的理科。她希望將來能夠在牛津大學就讀化學工程，當一名藥劑師，為病人研製新藥。

是次考試獲得佳績，父親甚感意外，將女兒成績傳去英國數所高中之後，得知不少學校有意取錄她，可以隨時前往當地準備應考高級程度會考。父親坦言想女兒盡快過英國讀書，因眼見她在香港學習的壓力「大得誇張」，期望疫情過去之後，可以順利開展計劃。

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記者：胡嘉儀