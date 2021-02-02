【警隊年結】警方計劃購入小型水炮車　鄧炳強稱會嚴防違法行為死灰復燃

▲ 警方表示，去年整體罪案有63232宗，較前年增加6.8%。(程志遠攝)

警務處處長鄧炳強今公布去年治安情況，指本港治安情況已大致回穩，但同時要嚴防暴力及危害國家安全情況死灰復燃，未來會添置小型人群管理特別用途車（水炮車）及試用2款低殺傷力武器，如胡椒彈手槍及催淚水槍。

鄧炳強表示，去年共45名警員被捕，按年增加21宗，逾8成是警方自行調查後作出拘捕，其中有兩宗案件共涉及13名警員，警方會詳盡調查。他強調，警隊非常關注誠信，警員犯法是「罪加一等，令盡忠職守同事蒙羞」，更要「知法守法」。鄧炳強曾一度提及「作為警察係應該更加知道『知法犯法』」，他及後澄清屬口誤，應為「知法守法」。

被問到警民關係，鄧炳強認為過去一年感受到轉變，以往部分市民因假消息、抹黑而同情示威者，但經過警方多次澄清等，大眾已看清他們的真面目及認清事實，批評有人圖抹黑警隊，舉例指太子站831事件對警方打擊甚大，但經多方面調查如監警會報告已還警方清白；亦有區議員捏造自己被無理拘捕，警方未來會增加透明度，建立良好警民關係。



鄧炳強提及，警方國安熱線接獲4萬多個訊息，平均每日700多個，部分提供有用資料作進一步行動，但實際數字不便透露；至於早前警方拘捕50多位涉嫌參與初選的民主派人士，他解釋指相關案情複雜，需時調查，這一刻未檢控不代表檢控率低，又不同意執行國安法是「白色恐怖」，強調警方是根據法例及證據行事。

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記者：蘇文軒