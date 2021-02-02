【新春優惠】昂坪360推88折來回纜車門票 港人於市集消費可參加抽獎【附購票連結】
社會 19:16 2021/02/02
新春將至，昂坪360推出賀年優惠，市民即日（2日）至年三十（11日），可於昂坪360官網（按此）以88折預訂農曆新年期間的水晶或標準來回纜車門票，成人最平206元起，小童96元起，長者則只需136元起。
昂坪360來回纜車門票
|購票網址
|https://www.np360.com.hk/tc/events-promotions/promotions/CNY-Early-Bird-Offer-Round-Trip-Cable-Car-12OFF
|成人
|小童（3至11歲）
|長者（65歲或以上）
|標準車廂（88折優惠）
|$206（原價：$235）
|$96（原價：$110）
|$136（原價：$155）
|水晶車廂（88折優惠）
|$276（原價：$315）
|$166（原價：$190）
|$206（原價：$235）
|資料來源：昂坪360
昂坪360將於農曆年初一至年初十（即2月12日至21日）實施特別營運安排，詳情如下：
|日期
|即日起至2月26日
|時間
|
初一至初四（2月12日至2月15日）：上午9時至晚上8時
初五至初八（2月16日至2月19日）: 上午9時30分至下午6時
初九至初十（2月20日至2月21日）: 上午9時至下午6時30分
新十一（2月22日）起：上午10時至下午6時
|資料來源：昂坪360
點擊圖片即睇昂坪360「360新春行大運」：
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此外，昂坪360於即日起至2月26日準備「360新春行大運」活動，市民遊走昂坪時可「打卡」﹑許願等；凡持有一張有效纜車門票，並於昂坪市集任何商店或食肆消費，即可享大抽獎一次，有機會贏取GoPro Fusion運動相機、任天堂Switch遊戲機﹑標準或水晶來回纜車半價優惠券、NP360 x FILA保溫瓶及「牛」轉乾坤幸福御守等。
|昂坪360 「360新春行大運」
|日期
|即日起至2月26
|地點
|昂坪市
|菩提許願亭
|日期
|即日起至2月26
|地點
|昂坪市集360 旅遊資訊中心側
|詳情
|凡於昂坪360禮品店內單一消費滿$150，即可換領一塊許願牌。
|Make-A-Wish願望信箱
|日期
|2021年2月4日至2月26日
|地點
|昂坪市集360旅遊資訊中心側
|詳情
|只要於360旅遊資訊中心透過網上捐款港幣10元或以上，即可獲得希望「郵」香港明信片一張。大家可以將心意寫在明信片上，然後投入「Make-A-Wish願望信箱」，昂坪360便會提供免費代寄服務，所有明信片將於投入願望信箱起計一星期內寄出。
|「牛」轉乾坤新春大抽獎
|日期
|即日起至2月26日
|地點
|昂坪市集360旅遊資訊中心
|詳情
|凡持有有效纜車門票，並於昂坪市集任何商店或食肆內消費，即可享一次抽獎機會。
|資料來源：昂坪360
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記者：陳曉瑩