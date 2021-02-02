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【新春優惠】昂坪360推88折來回纜車門票　港人於市集消費可參加抽獎【附購票連結】

社會 19:16 2021/02/02

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熱門 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

昂坪360推88折來回纜車門票優惠。（昂坪360提供）

新春將至，昂坪360推出賀年優惠，市民即日（2日）至年三十（11日），可於昂坪360官網（按此）以88折預訂農曆新年期間的水晶或標準來回纜車門票，成人最平206元起，小童96元起，長者則只需136元起。

昂坪360來回纜車門票

購票網址 https://www.np360.com.hk/tc/events-promotions/promotions/CNY-Early-Bird-Offer-Round-Trip-Cable-Car-12OFF
  成人 小童（3至11歲） 長者（65歲或以上）
標準車廂（88折優惠） $206（原價：$235） $96（原價：$110） $136（原價：$155）
水晶車廂（88折優惠） $276（原價：$315） $166（原價：$190） $206（原價：$235）
資料來源：昂坪360

昂坪360將於農曆年初一至年初十（即2月12日至21日）實施特別營運安排，詳情如下：

日期 即日起至2月26日
時間

初一至初四（2月12日至2月15日）：上午9時至晚上8時

初五至初八（2月16日至2月19日）: 上午9時30分至下午6時

初九至初十（2月20日至2月21日）: 上午9時至下午6時30分

新十一（2月22日）起：上午10時至下午6時
資料來源：昂坪360

點擊圖片即睇昂坪360「360新春行大運」：

    點擊圖片放大
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此外，昂坪360於即日起至2月26日準備「360新春行大運」活動，市民遊走昂坪時可「打卡」﹑許願等；凡持有一張有效纜車門票，並於昂坪市集任何商店或食肆消費，即可享大抽獎一次，有機會贏取GoPro Fusion運動相機、任天堂Switch遊戲機﹑標準或水晶來回纜車半價優惠券、NP360 x FILA保溫瓶及「牛」轉乾坤幸福御守等。

昂坪360 「360新春行大運」
日期 即日起至2月26
地點 昂坪市
菩提許願亭
日期 即日起至2月26
地點 昂坪市集360 旅遊資訊中心側
詳情 凡於昂坪360禮品店內單一消費滿$150，即可換領一塊許願牌。
Make-A-Wish願望信箱
日期 2021年2月4日至2月26日
地點 昂坪市集360旅遊資訊中心側
詳情 只要於360旅遊資訊中心透過網上捐款港幣10元或以上，即可獲得希望「郵」香港明信片一張。大家可以將心意寫在明信片上，然後投入「Make-A-Wish願望信箱」，昂坪360便會提供免費代寄服務，所有明信片將於投入願望信箱起計一星期內寄出。
「牛」轉乾坤新春大抽獎
日期 即日起至2月26日
地點 昂坪市集360旅遊資訊中心
詳情 凡持有有效纜車門票，並於昂坪市集任何商店或食肆內消費，即可享一次抽獎機會。
資料來源：昂坪360

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記者：陳曉瑩

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