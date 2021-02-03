【晚市禁堂食】灣仔北海濱添枱凳供市民用餐　吳永順冀港人不用再捱「無枱飯」

▲ 灣仔北海濱長廊去年12月底開放。（馮漢柱攝）

晚市禁堂食令實施至今一個多月，不少人都被迫冒着寒風在街邊捧飯盒醫肚，甚至苦無食處下跪地「以凳為枱」進食。去年12月底全新開放的灣仔北海濱長廊特意添置多張長枱和可移動枱凳，讓市民自由選擇地方進食，不用再捱「無枱」吃飯。負責維港兩岸規劃的海濱事務委員會主席吳永順每周會落區視察，以「路人甲」身份感受市民反應，他希望維港兩岸海濱可變成「貼地」、回應市民訴求的休憩之地。

「去年7月全日堂禁食，見到很多人買外賣但無地方吃，公園無枱，長凳又打交叉，只能跪在花草旁、放飯盒在大腿上吃飯，當時想公園為甚麼沒有枱？」一次「路人甲」實地視察，觸發到吳永順一個新想法，在去年12月初試行在卑路乍灣海濱休憩用地添置多張長枱，反應也比他預期更好，

當時好多機構在家工作，剛好趕到提供一個地方讓市民Work From Harbour（在岸工作），有人一邊拿咖啡，一邊用電腦工作，亦有人在晚上6時後買外賣後到海邊吃飯。

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吳永順隨即順應「民意」，在剛開放的灣仔北海濱長廊設置多張長枱和長凳，亦放置不少可以任人搬動的木製小枱。他希望，這可為市民提供多一個地方選擇，有一張枱舒適地吃一餐飽飯，

待疫情好些，買一些零食、啤酒，可以望着維港，一邊食一邊聽音樂，感覺都幾正！

灣仔北海濱長廊位置鄰近沙中綫地盤，附近亦有大型道路工程。吳永順坦言，若以傳統方式待所有政府部門完成工程，相信快則5年、慢則10年才可以正式開放。他指，經與各部門商討後，有關路段最終可按「先駁通，再優化」理念率先開放，較原定計劃提早13至18個月，

從市民角度出發，當然愈快開放愈好，維港是香港的標誌，可以盡早讓市民享用，符合社會期望。

政府在2015年初展開「灣仔北及北角海濱城市設計研究」，4年後正式拍版興建並設立5個主題區，其中「水上運動及康樂主題區」及「渡輪碼頭畔主題區」海濱長廊已率先開放公眾使用。吳永順預計，今年第三季可完成「東岸公園主題區」臨海路段，屆時銅鑼灣避風塘東防波堤將首次開放公眾，直至明年初打通「活力避風塘主題區」海濱路段後，市民就可以由石塘咀步行至北角油街。詳情即看：【下一頁】

不過，海濱新設計理念亦引起不少爭議，有區議員曾批評每個主題區欠缺連貫性，又擔憂海濱提供的「期間限定」設施幾年後會被拆卸，浪費公帑。吳永順坦言，很多時海濱走廊和公園正是一早預先規劃，惟工程歷時太長致啟用時「脫節」，並非市民真正所需，所以檢討後試行「期間限定」，因應市民的反應和季節提供不同類型的設施，而正好適合無法可預計的疫情，

海濱走廊即使只是一塊空地，只要可以看到日出、釣魚、跑步，就有人會去。不同時節有不同設施，令市民覺得海濱有變化，去完一次就會想再來一次。

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記者：陳子謙