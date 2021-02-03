吳永順自小居銅鑼灣避風塘旁對維港情有獨鍾　冀駁通維港兩岸73公里海濱

▲ 吳永順從小在銅鑼灣避風塘附近長大，對維港情有獨鍾。（馮漢柱攝）

16年的努力，換取長達24公里的海濱長廊，對於從小在銅鑼灣避風塘附近長大的海濱事務委員會主席吳永順而言，距離他的人生夢想——駁通全長約73公里的維港兩岸海濱，還有漫漫長路。雖然未來仍充滿重重挑戰，他明言會堅持下去追尋夢想，「因為維港是屬於每一個香港人」。

吳永順自小居於銅鑼灣百德新街，附近就是銅鑼灣避風塘，他就讀幼稚園時，放學後就會跟父親走到海旁買魚，「那種與海旁很接近的感覺，就好像生活圍繞海旁」，自此這種感覺亦長留他心中。

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不過，因應城市發展，自70年代起維港兩岸進行不少填海工程，吳永順感慨市民與海旁的距離愈來愈遠，直至2004年中環及灣仔填海計劃引起社會極大爭議，同年政府成立共建維港委員會（即現時海濱事務委員會），而當時他代表香港建築師學會加入。

輾轉16年，雖然每個海濱項目並非一帆風順，但吳永順從未考慮過離開海濱發展，因為他的人生夢想，就是將維港兩岸全長約73公里海濱駁通，實現「還港於民」的目標。他坦言，在一個充滿爭議、兩極化的社會，海濱發展是僅有的社會共識，更有條件去推動，「維港是屬於750萬香港市民，亦是社會一個共識，令市民早日可以再近距離接觸海旁」。

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記者：陳子謙