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【最低工資】勞聯指基層工人開支未因疫情緩和　樂施會促當局年底檢討最低工資

社會 19:46 2021/02/02

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樂施會指，不少領最低工資的都是外判清潔工，疫情下他們應得合理回報。（馮漢柱攝）

行政長官會同行政會議接納最低工資委員會的建議，法定最低工資維持每小時37.5元。

勞福局局長羅致光指出，今次的建議是考慮香港經濟處於深度衰退、失業率高企，大多數委員的共識建議最低工資維持每小時37.5元，詳情即看：【下一頁】

勞聯指，現時37.5元最低工資水平實施以來，2019、2020年甲類消費指數的平均升幅達5.2%，反映基層工人的生活開支未有因疫情而緩和。工會又指，當局今次凍結最低工資後，最快要到2023年才有機會調整，即領最低工資的工人要4年時間才可加人工，即使明年經濟復甦，工人都未能受惠。

而樂施會署理港澳台項目總監黃碩紅表示，現時一間沒有間隔的劏房月租已達4,500元，加上物價上漲，疫情下還要額外增加防疫用品等固定開支，政府現在再凍結最低工資，基層工友的生活將雪上加霜。她指，現時領取最低工資或貼近最低工資水平的基層工友大多是政府的外判清潔工，面對疫情，他們冒著感染風險工作，理應得到合理的回報。

樂施會促請政府承諾，在落實凍結最低工資水平後半年内，即11月1日或之前再次檢討有關金額，考慮「一養一」原則和高於平均綜援水平，保障基層工友的基本權益。

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記者：徐紹軒、陳曉瑩

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