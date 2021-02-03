【單親爸爸】棄月薪$2.5萬全職外賣車手　單親爸寧轉行打工賺1萬蚊養家

▲ 台灣一名單親爸爸放棄任全職外賣車，寧轉行打工賺較少錢。

全球經濟受疫情影響受挫，各行各業中，外賣行業一枝獨秀發展迅速，不少人相繼入行做外賣車手，希望多勞多得。台灣一名單親爸爸任全職外賣車手月賺約2.5萬元，在台灣來說，人工算豐厚，可是他決定轉行打工賺不到1萬元，另抽空做兼職外賣員。

單親爸當全職外賣車手

近日一名網民於facebook群組「UberEats全台討論區」發帖，分享朋友的經歷，其朋友是一名單親爸爸，當全職外賣車手時，每月大約收入是8萬至9萬台幣（約2.2萬至2.5萬港元），在台灣來說，月薪很不錯。

可是該名單親爸爸每月只有2日休息天，有時甚至零休息，而每天工作時間長達12至14小時。他發現「隱形成本」很高，屬自僱形式沒福利保障外，另包括車子損耗維修費、油錢等，有時甚至有罰單。

轉行賺較少錢

後來，發帖網民介紹工作予單親爸爸，月薪35,000台幣（約9,700港元），另有獎金、保健福利等，每月有9天休息日。

剛開始他很排斥，覺得賺錢差太多了！後來驚覺（前工作）隱形成本太大了！9萬（台幣）根本是虛的，跟一般工作差不多。

現時單親爸樂意有一份月薪不到1萬港元但相對穩定的工作養家，收工或放假時做兼職外賣車手幫補家計，有時兼職月入也有25,000台幣（近7,000港元），全職加兼職可以養家，工作更富彈性。

網民意見兩極

有網民紛紛留言指該名單親爸爸如全職能賺如此多是少數，是很難得，有感轉行是錯的決定。另一些網民支持爸爸轉行，認為成本真的高，而且健康更重要。可說是家家有本難念的經，沒有對錯，該單親爸爸才最了解自己及家庭的需要。

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責任編輯︰王明芳