唐英年因「超級敏感」體質　無跟人大政協到深圳打疫苗

▲ 全國政協常委、香港友好協進會會長唐英年。（資料圖片）

全國人大政協兩會下月初就舉行，逾百名港區的人大代表及政協委員，上個月已率先赴深圳打第一針疫苗，為上京開會作準備，稍後亦會再到深圳接種第二劑。但全國政協常委、香港友好協進會會長唐英年就透露，自己是「超級敏感」體質，就連接種流感疫苗都有過敏反應，因此無到內地接種新冠病毒疫苗。

據了解，其實今次接種疫苗是自願性質，即使不接種，其實亦未必對出席兩會有影響。不過，仍有為數不少的人報名，36名人大代表中有接種疫苗就逾8成，而超過120多名的港區政協中，亦有超過一半人有到深圳打針，有不少更是年長人士。

部分未有接種疫苗的人大政協，據聞是因長期病患，在醫生建議下未有打針。唐英年今日與友好協進會多名代表，到警察總部向警隊致送食品慰問時就坦言，因為自己「超級敏感」，對接種流感疫苗亦有過敏反應，因此未有到內地接種新冠病毒疫苗，但他相信，不會影響參加兩會，因為目前沒有要求與會者一定要先接種疫苗。

唐英年又提到，上月有接種疫苗的人大代表及政協委員，在打完第二劑疫苗後，會上京開會前第三次到深圳，檢驗有無抗體，又認為此舉既可保護自己亦可保護他人，令北京的疫情不會惡化。

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