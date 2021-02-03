【明星理財】「姜濤契姐」辦年宵市集助過百小店　逆市奇葩雪姨：窮則變變則通

▲ 雪姨和黃芷晴分享參與《大乾爹》新春年宵市集的點滴。

人氣YouTuber雪姨（Sharon Yung）與陳凱琳、黃芷晴等一眾名人、KOL合作，以《大乾爹》為主題舉行新春年宵市集。《大乾爹》新春市集主辦人「姜濤契姐」雪姨，以及黃日華女兒黃芷晴接受TOPick訪問，齊分享舉辦市集的點滴。

雪姨指「大乾爹」這個字詞源於台灣：「每次在IG或YouTube多謝『大乾爹』時，亦代表着多謝贊助商，漸漸也演變成『雪姨，我不想努力了。』」她解釋：「YouTube開設了一個月後，很多人都成為了我的『大乾爹』，因而便用作為市集主題，覺得很有傳統的感覺，很配合農曆新年前所舉辦的市集。」

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▲ （受訪者提供）

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盼市集為大眾帶來歡樂

談到是次的目標和期望，雪姨表示：「今次的目標很簡單，就是幫助小店。賺錢有很多方法，而這種是最辛苦的，特別是在疫情下舉辦市集，背負着很多檔主的期望，面對不少困難。」

她表示：「藉着自己小小的力量令一些有質素的小店能於此擺檔。收到400至500間店的申請，我們則精選了120檔，每位同事都看清楚每檔申請人的資料，並挑選了一些很高質的店。」

雪姨認為：「《大乾爹》市集比一般市集做得更為認真，希望能為大家帶來歡樂及生存道。」

▲ （受訪者提供）

雪姨公司成逆市奇葩

雪姨於過去一年成為逆市奇葩，公司賺錢兼搬新店：「作為老闆必須要想得更遠，疫情自去年2月開始，我們早已為未來半年計劃。」她並指出：「窮則變，變則通。整個人都要很有彈性，已預料會出現轉變，再將這種心態教育同事，整Team一條心去走，不論做甚麼也會成功。」

另外，雪姨強調：「每天的政策都是千變萬化，如何於此生存下去，真的需要多留意及變化。一個人走可以走得很快，但一Team人走才能走得遠。」

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有危便有機

事業心重工的雪姨每天處理很多生意：「世界很公平的，每人只有24小時，在乎你如何去運用，忙碌也會犧牲了休息及陪家人的時間。」新一年來臨，雪姨覺得：「有危便有機，需要多留意身邊事物，不應只想如何賺錢，而是如何做好事情及做得更遠。」

她更預告「雪后」的新計劃：「我們已準備了半年，大約3至4個月後便會有第二件產品誕生。」

雪姨寄語說：「奮鬥的時候便不要選擇安逸，特別是現時這麼年輕。自己就是一個Role Model做給別人看，你也可以捱得到。很多人都有很多想法，很有想像力，卻欠缺了行動力。」

▲ （受訪者提供）

黃芷晴推出自家手作

有份擺檔的黃芷晴推出自家手作飾品牌Oh My Deer透露：「品牌主要售賣新年御守、飾物、環保珍珠奶茶袋、tote、手作香薰蠟燭，刺繡帽子等。」

她並表示：「這次以珍珠奶茶狗狗為主題，製作了一系列新春版本產品。」

熱愛手作的黃芷晴分享說：「手作最初是興趣，後來在壓力大之時成為了治癒心靈的良藥，於近兩年的疫情下成為消磨時間的好方法。」

芷晴最喜愛的手作是蠟燭：「因為製作一個需要花三小時以上的時間，可以訓練耐性，運用相同的技巧再配合不同素材，又可以創作出更多新作品。」好學的她更正在努力進修手藝：「最近上蠟燭導師班，亦忙於參加新年市集。」

▲ （受訪者提供）

《大乾爹》市集雲集超過120多個攤位，產品類型包括時裝飾品、手工精品、美容護膚及世界美食等，款式多不勝數。

是次市集獲得不少品牌支持，並免費限定派發小禮品。凡於338號的大會攤位《雪花肥牛》消費滿HKD500或以上，即獲得新春限量福袋乙個，送完即止。此外，也設有線上送禮。

《大乾爹》市集 Sugar Daddy Market

日期：2月1日至2月11日

時間：下午12點至晚上10點（2月1日至2月8日）、下午12點至晚上12點 （2月9日至2月11日）

地址：香港尖沙咀廣東道80號Cantonyama2-3樓（海港城Hermes對面）

入場費：免費入場

＊按需要延長或更改

記者：梁樂欣

同場加映：姜濤專訪