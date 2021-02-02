容海恩憂青年受毒品利誘參與社會事件　鄧炳強：示威者亢奮似吸毒

▲ 新民黨立法會議員容海恩表示，擔心有犯罪份子，以毒品利誘青少年參與暴力事件。（立法會視像會議截圖）

反修例事件中，有不少年輕人被捕。新民黨立法會議員容海恩今日（2日）在立法會保安事務委員會會議上指，有不同的消息指出，早前發生的社會運動、以及與暴動相關的案件，當中涉及毒品問題，她擔心有犯罪份子，以毒品利誘青少年參與暴力事件。

不過，有份出席會議的警務處處長鄧炳強就回應指，暫時未有證據顯示反修例事件中的被捕人士涉及毒品問題，至今只有「一單半單」案件中的被捕者，被發現藏有毒品。但他直言，示威現場的氣氛亢奮，有些時候，示威者就像吸食了毒品一樣，表現十分亢奮，只有當示威者冷靜下來後，他們才變回正常。

鄧炳強亦在會議中匯報了本港去年的罪案情況，他說，截至去年年底，共有10200人在反修例事件中被捕，當中40%被捕人士為學生。為了減低年輕人的犯罪率，鄧炳強就指，未來警方會加強向青少年宣傳守法意識，並走進校園，多與年輕人溝通。

另外，經民聯立法會議員梁美芬在會上提出，設立辱警罪可效減少警務人員遭侮辱情況，並問及警方內部對於設立辱警罪的研究進程，鄧炳強回應指，保安局正就設立侮辱公職人員罪進行研究，警方對於表示贊成，他直言：「肯定對我們警方執法有正面幫助！」。