【通識科改革】課程重組方案3大主題國教佔2/3課時　試卷「2變1」增短答及MC

▲ 高中通識科面臨改革，教育局今日（2日）披露改動細節。（資料圖片）

教育局今日（2日）起就高中4個核心科目課程及評估改動方案，向學界展開1個月諮詢，最快在2021/22學年中四級起實施。局方首度披露通識科改革細節，包括新科目名稱建議、原有6大單元改為3大主題、課時減半後兩個涉及國情教育的主題佔三分二課時，以及中學文憑試（DSE）卷別2變1，刪去卷二「延伸回應題」，僅餘唯一卷別增加短答及多項選擇題。

教育局於去年11月公布改革高中通識科，局方今日向全港中學發出長達45頁通函，涉及學校問卷調查及4個核心科的課程及評估改動方案。

最具爭議的通識教育科方面，問卷提供多個新科目名稱選項，諮詢學校認為哪個名稱適合用於重新冠科目，包括「公民與國家科」、「國民與社會科」、「公民與社會發展科」、「公民與文化科」及「社會教育科」，學校亦可自行選填「通識教育科」以外的其他建議。

通函指，通識科在3年高中共佔250小時課時，6大單元佔168小時、「獨立專題探究（IES）」佔82小時；隨著部分課程內容及IES被刪去，總課時將大幅減到130至150小時。

局方羅列該科課程建議主題與學習重點，改為3大主題，包括「『一國兩制』下的香港」、「改革開放以來的國家」、「互聯相依的當代世界」，各佔45至50小時課時，「學習重點」包括香港回歸歷程及總體國家安全觀等。

相比原有6大單元，「今日香港」及「現代中國」僅各佔一單元，新方案下「全球化」、「公共衛生」、「能源科技與環境」單元不再列為獨立主題，「個人成長與人際關係」內容更被完全刪去。

至於新增的內地考察以「中華文化與現代生活」為主題，則佔10小時學習時數，但不涉公開試。

目前文憑試通識科設兩份卷別，考試時間兩卷合共3小時15分鐘。當局擬刪去卷二「延伸回應題」，改為只設一卷，考試時間減少1小時，至2小時15分鐘，原有的卷一資料回應題將佔全卷分數7成，新增的短題目及多項選擇題（MC）佔分3成。

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責任編輯：馮琪雅