【通識科改革】課程重組3大主題國教課時佔2/3　試卷「2變1」增短答及MC【附樣本試卷】

▲ 高中通識科面臨改革，教育局今日（2日）披露改動細節。（資料圖片）

教育局今日（2日）起就高中4個核心科目課程及評估改動方案，向學界展開1個月諮詢，最快在2021/22學年中四級起實施。局方首度披露通識科改革細節，提供5個新科目名稱供學界選擇；課程原有6大單元將改為3大主題；課時減半後，涉及國情教育的學習主題佔三分二課時；公開試卷別料2變1，擬刪去卷二「延伸回應題」，並增加短答及多項選擇題。

學校課程檢討專責小組於去年9月提交終極報告，教育局其後於去年11月公布改革高中通識科，並於今日向全港中學發出長達45頁通函，涉及學校問卷調查及4個核心科的課程及評估改動方案。

需要大幅改革的通識科，教育局在問卷提供5個新科目名稱諮詢學校意見，包括「公民與國家科」、「國民與社會科」、「公民與社會發展科」、「公民與文化科」及「社會教育科」，學校亦可自行選填「通識教育科」以外的其他建議。

通函指，通識科在3年高中共佔250小時課時，6大單元佔168小時、「獨立專題探究（IES）」佔82小時；隨著部分課程內容及IES被刪去，總課時將大幅減到130至150小時。

局方羅列該科課程建議主題與學習重點，改為3大主題，包括「『一國兩制』下的香港」、「改革開放以來的國家」、「互聯相依的當代世界」，各佔45至50小時課時，「學習重點」包括香港回歸歷程及總體國家安全觀等。

相比通識科原有課程，「今日香港」及「現代中國」僅各佔一個獨立單元；原本的「全球化」、「公共衞生」、「能源科技與環境」單元不再列為獨立主題，「個人成長與人際關係」單元內容更被完全刪去。

通識科改革後的課程建議內容

至於新增的內地考察以「中華文化與現代生活」為主題，則佔10小時學習時數，但不涉公開試。

目前文憑試通識科設兩份卷別，考試時間兩卷合共3小時15分鐘。當局擬刪去卷二「延伸回應題」，改為只設一卷，考試時間減少1小時，至2小時15分鐘，原有的卷一資料回應題將佔全卷7成分數，新增的短題目及多項選擇題（MC）佔3成。

教育局在通函提供「重新冠名科目」的公開試試卷樣本題目

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責任編輯：馮琪雅