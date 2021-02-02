【警隊年結】去年詐騙案15,553宗升幅近9成　網上購物騙案升幅逾兩倍

▲ 左起：警務處副署長(行動)蕭澤頤、警務處處長鄧炳強、警務處副署長(管理)郭蔭庶、警務處副署長(國家安全)劉賜蕙 （程志遠攝）

警方公布去年治安情況，錄得的整體罪案總數是63,232宗，較2019年的59,225宗增加4,007宗。暴力罪案則由9,690宗下跌至9,391宗，減少299宗 (-3.1%)。2020年整體罪案破案率錄得輕微上升，由百分之37.1上升至百分之37.8，增加0.7個百分點。



整體罪案上升4,007宗，主要是由於詐騙案增加了7,000多宗。此外，勒索及警方主動出擊的罪行包括嚴重毒品、嚴重賭博及有組織賣淫罪行亦錄得較顯著的兩成到五成半升幅，主要原因是隨着反修例事件引發的暴力及違法情況於去年有所緩和，警方靈活調配資源並以情報主導，主動打擊上述罪行。



雖然2020年的罪案數字較2019年上升百分之6.8，但若比較2020上、下半年的數字 ，整體罪案錄得4%的跌幅，行劫案更加大幅減少6成、爆竊案減少2成、「反修例」事件相關的罪行類別（縱火、刑事毁壞、妨礙公安罪行等）亦減少1成至7成不等，顯示治安情況逐漸回復平穩。

即睇2020年與2019年罪案數字比較

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警務處處長鄧炳強表示，本港治安轉好，除了警方的嚴正執法、法庭對暴動及暴力案件具阻嚇性的判決、市民對違法行為的厭棄外，於去年六月三十日在港頒布實施的《香港國安法》，都有助恢復和維持社會秩序。



警方啟用的「重大事件調查及災難支援系統」（超級電腦），現時有40名人員全力協助分析約一萬宗個案，並就其中1,000多個個案，派遣刑偵人員實地調查，以追蹤病原、分析傳播熱點及超級帶菌者。警方亦外借50名人員協助衞生署調查及檢控違例個案，以及40名人員於新成立的「個案追蹤辦公室」追蹤確診個案。



2021年「警務處處長首要行動項目」包括：維護國家安全；打擊暴力罪案；打擊黑社會、犯罪集團及有組織罪行；打擊毒品；打擊「揾快錢」罪案；加強網絡安全和打擊科技罪行；提高公眾安全；加強反恐工作

鄧炳強稱，今年工作重點包括繼續推展維護國家安全的工作；聚焦防罪滅罪的工作；加強社區聯繫及協助政府的抗疫工作。

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記者：蘇文軒