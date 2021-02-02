【強制檢測】UNIQLO證實朗豪坊3名員工確診及一人初步確診　負責店面及更衣室工作

▲ （梁偉榮攝）

本港新冠肺炎疫情持續，今日(2日)新增25宗確診個案，24宗涉及本地感染，朗豪坊UNIQLO亦因出現多名員工確診須納強制檢測。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增2宗確診均涉及1月28日聚會，有11人出現，至今5人確診及1人初步確診，包括3人屬朗豪坊UNIQLO工作的全職及兼職員工。詳情請見【下一頁】

UNIQLO回覆TOPick查詢時證實目前共有3名朗豪坊店員工確診，另有1名員工被列為初步確診個案；涉事2名確診員工最後上班日為1月30日，接獲有關友人確診已立即下班；另一名員工則為1月29日，負責店面貨物銷售，更衣室服務，貨倉以及收銀台。

發言人又強調對事件非常關注，接獲衞生防護中心通知後，即立即協助確診員工作適切治療及採取其他相關行動全力配合政府防疫。

UNIQLO指，為顧客及員工的安全，於1月31日起立即暫時關閉朗豪坊店14天，進行徹底清潔及消毒，並同日起安排該分店的所有約80名其他現職員工4天自我居家隔離及進行檢測。

發言人稱，至今未有其他店舖員工確診感染或列為疑似個案；公司特別緊急應變小組密切跟進有關員工的健康狀況，於14天後評估整體情況再作安排，並會繼續與衛生防護中心保持緊密聯絡及合作，確保全體員工嚴守包括公私等方面的防疫措施。

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記者：陳正怡