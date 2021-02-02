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教育局建議中文科DSE四卷「合併」為兩卷　取消口試及聆聽卷以「回應業界訴求」

社會 23:13 2021/02/02

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據當局建議課程及考評改動方案，中文科文憑試聆聽及綜合卷（卷三）及說話卷（卷四）料成歷史。（資料圖片）

教育局今日（2日）公布高中4個核心科目課程及評估改動方案，除披露通識科改革方案細節，亦公布中文科公開試卷別料由4變2，擬取消聆聽及綜合卷及口試，僅保留閱讀卷及寫作卷。

據學校課程檢討專責小組去年9月提交終極報告，建議檢視中文科考核模式，包括但不限於刪減、精簡或合併口試及聆聽考試卷別。

教育局今日向全港中學發出通函，公布課程發展議會與考評局轄下4個核心科目委員會訂定的課程及評估改動方案，指「為回應業界多年的訴求，以及為師生創造空間，照顧學生多樣性」，擬「重組、合併、優化」中文科公開評核。

當局擬將現時中學文憑試（DSE）中文科4份卷別「合併」為兩卷，將取消聆聽及綜合卷（卷三）及說話卷（卷四），說話評估將融入校本評核（SBA）「閱讀匯報」；僅保留閱讀卷（卷一）及寫作卷（卷二），其中寫作卷擬增設「實用寫作」，該卷考時將增加45分鐘，至2小時15分鐘。

局方指，中文科課程及評估「優化」後，料可釋放的課時概念上約為50小時；整體4科可縮減約250小時課時，詳情即看：【下一頁】

有關通識科改革細節及新科目名稱建議，詳情即看：【下一頁】

教育局今起向學界進行為期1個月的問卷調查，並將交予課程發展議會與考評局轄下的4個核心科目委員會考慮，如方案獲接納，最快今年9月在中四級起實施。

課程發展議會與考評局轄下核心科目委員會建議中文科公開評核模式
 

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責任編輯：馮琪雅

DSE 中學 教育局

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