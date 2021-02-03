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【強制檢測】7幢大廈須強檢包括黃埔花園翠楊苑第1及4座 污水樣本檢測呈陽性

社會 01:21 2021/02/03

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黃埔花園翠楊苑第１及４座污水檢測呈陽性。（資料圖片）

疫情持續，2月2日晚上7時起，3個地區須封區強制檢測，包括深水埗指明「受限區域」、即介乎基隆街239-263號、南昌街89號、大南街256-280號、北河街60-74號一帶範圍內的17幢大廈；佐敦指明「受限區域」，即長樂街23至27號、長樂街22至28號、志和街13號及彌敦道322-326A號以及天水圍天瑞路83號天恒邨恒樂樓。詳情即看：【下一頁】

政府在（3日）凌晨再發出強制檢測公告涉及7幢大廈，除了疫情記者會公布的4幢大廈有不明源頭個案外，凌晨再增加3幢包括大型中產屋苑黃埔花園翠楊苑及金威廣場等。

強制檢測的途徑，即看:

    點擊圖片放大
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    +4

納入強制檢測公告的大廈名單：

位於指定區域以外，並新增一宗或以上源頭不明的確診個案，或其污水
樣本檢測呈陽性的大廈

  • 新增一宗或以上源頭不明的確診個案

1. 香港柴灣環翠道 11 號興華(一)邨美華樓
2. 香港新界將軍澳唐明街 1 號富康花園第 9 座
3. 香港新界元朗十八鄉塘頭埔村 16 號
4. 香港新界屯門友愛路 10 號友愛邨愛暉樓(第 3 座)

  • 污水樣本檢測呈陽性

1. 香港九龍紅磡必嘉街 120 號黃埔花園翠楊苑(第 3 期)第 1 座
2. 香港九龍紅磡必嘉街 120 號黃埔花園翠楊苑(第 3 期)第 4 座

其他
1. 香港九龍油尖旺白加士街 98 號金威廣場

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記者：伍瑋瑋

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