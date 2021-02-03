【封區檢測】深水埗突襲式封區　有市民在染髮中途要包著「保鮮紙」下離開

▲ 有市民在髮型屋染髮染到一半離開，未有完成染髮程序。（林宇翔攝）

疫情持續下，政府在2月2日晚上7時起突襲封3區，區內居民須接受強制檢測，包括深水埗指明「受限區域」、即介乎基隆街239-263號、南昌街89號、大南街256-280號、北河街60-74號一帶範圍內的17幢大廈，有關封區其他詳情即看:【下一頁】

在深水區突襲式封區期間，由於範圍比較大，涉及17幢大廈，當中亦包括食肆及髮型屋，警方在晚上７時左右已在封區範圍拉起封鎖線，當中包括南昌街及基隆街一帶。市民陳先生原本在髮型屋內染髮，大概開始半小時左右，收到通知有關髮型屋所在地屬「封區強檢」範圍需要立即離開，他未有完成染髮程序，離開時頭上只可以包著染髮時的「保鮮紙」，頭上仍有深色的染髮膏：

入咗去半粒鐘之後就話要走，其他人都跟住走，我都不可以留啦，無辦法啦，鬼叫有疫情！

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陳先生表示自己2月1日已在黃大仙區接受檢測，結果呈陰性，故此可以離開，自己會回家洗頭。現場亦有一名男士亦是在染髮期間收到通知必須立即離開，只見他的頭上滿是金黃色的染料及染髮膏，並用染髮用的保鮮紙包著，期間有水點滴下，相信是染髮期間未有洗頭就要離開，眼見非常狼狽。

而在佐敦受限區域，包括敦長樂街23至27號、長樂街22至28號、志和街13號及彌敦道322-326A號，晚上９時多開始排隊接受檢測的居民增加，也有學生穿上校服接受檢測。即看:

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記者：林宇翔、程志遠、伍瑋瑋