【蘇民峰牛年增運秘笈】牛年7種特別風水佈局　蘇民峰教擺催財、催生意、催文昌局【內附詳情】

▲ 蘇民峰師傅，教大家7種特別風水家居布局，讓各位牛年早佔先機、心想事成、富貴吉祥。

2021牛年即將來臨，能在新一年開個吉利好兆頭，當然事事順利精神爽，牛年想旺財？牛年想增旺人緣？牛年想旺文昌考試？牛年想化是非？本報請來人稱「現代賴布衣」的蘇民峰師傅，教大家7種特別風水家居布局，讓各位牛年早佔先機、心想事成、富貴吉祥。

7種特別風水布局，分別為催財局、催桃花人緣局、催生意局、催文昌考試局、催升職加薪局、催喜慶姻緣局及旺人緣化是非局，不過，蘇師傅提別提醒大家，這些特別風水布局，宜獨立運用，效果更佳，因與其他布局一同運用的話，唯恐會互相抵銷作用。

▲ 蘇師傅提別提醒大家，這些特別風水布局，宜獨立運用，效果更佳，因與其他布局一同運用的話，唯恐會互相抵銷作用。（本報資料圖片）

催財局

今年喜慶位在東北，七赤位在西北，財位在正西，如要催財，可在此三方放一杯水，並在水中加一粒黑石。注意催財局不可長用，每用三個月便要停一個月，然後再用，否則無效。

催桃花人緣局

今年桃花位在正南，太歲三合位在正西、東南，可在正南放一杯水加音樂盒以催旺桃花。如再放一個蛇形擺設在東南、一個雞形擺設在正西，可增加人緣。桃花、人緣同至，自然馬到功成。如只要人緣不要桃花，正南則不用放音樂盒。

催生意局

如今年生意欠佳、定單不足，可在正東文昌位放四枝富貴竹，並於正西財位放八粒白色石春於水中，自然能催旺生意。

催文昌考試局

要催文昌，需在正南一白方放四枝富貴竹，並於正東四綠方放一杯水，以起一四同宮發科名之效。

催升職加薪局

可在正西財位放一杯水，中宮武曲位放八粒白色石春在水中，這樣對文職或文職以外的升遷加薪能起到正面作用。

催喜慶姻緣局

今年喜慶位在東北，宜在東北放四棵泥種植物，外面圍九枝紅花，以催旺喜慶；再於正南桃花位放一杯水催旺人緣。

旺人緣化是非局

可在今年正南桃花位放一杯水，西南爭鬥位放粉紅色物件，以旺人緣、化是非。

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表一：生肖增加財運方法

鼠 南面放紅色物件 牛 北面放水 虎 西南面放石頭 兔 東北面放石頭 龍 北面放水 蛇 西面放音樂盒 馬 西面放音樂盒 羊 北面放水 猴 東面放植物 雞 東面放植物 狗 北面放水 豬 南面放紅色物件

表二：生肖增加健康運方法

鼠 西面放音樂盒 牛 南面放紅色物件 虎 北面放水 兔 北面放水 龍 南面放紅色物件 蛇 東面放植物 馬 東面放植物 羊 南面放紅色物件 猴 西南面放石頭 雞 東北面放石頭 狗 南面放紅色物件 豬 西面放音樂盒

表三：生肖增加桃花人緣運方法

鼠 佩戴兔形飾物或在家中正東方放一個兔形擺設 牛 佩戴虎形飾物或在家中東北方放一個虎形擺設 虎 佩戴牛形飾物或在家中東北方放一個牛形擺設 兔 佩戴鼠形飾物或在家中正北方放一個鼠形擺設 龍 佩戴豬形飾物或在家中西北方放一個豬形擺設 蛇 佩戴狗形飾物或在家中西北方放一個狗形擺設 馬 佩戴雞形飾物或在家中正西方放一個雞形擺設 羊 佩戴猴形飾物或在家中西南方放一個猴形擺設 猴 佩戴羊形飾物或在家中西南方放一個羊形擺設 雞 佩戴馬形飾物或在家中正南方放一個馬形擺設 狗 佩戴蛇形飾物或在家中東南方放一個蛇形擺設 豬 佩戴龍形飾物或在家中東南方放一個龍形擺設

編輯：葉翠華

註：本文獲萬里機構授權轉載自《蘇民峰二O二一牛年運程》，只供TOPick網站刊出，未經授權，不得轉載。