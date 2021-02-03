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【蘇民峰牛年增運秘笈】牛年7種特別風水佈局　蘇民峰教擺催財、催生意、催文昌局【內附詳情】

休閒消費 15:28 2021/02/03

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熱門 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

蘇民峰師傅，教大家7種特別風水家居布局，讓各位牛年早佔先機、心想事成、富貴吉祥。

2021牛年即將來臨，能在新一年開個吉利好兆頭，當然事事順利精神爽，牛年想旺財？牛年想增旺人緣？牛年想旺文昌考試？牛年想化是非？本報請來人稱「現代賴布衣」的蘇民峰師傅，教大家7種特別風水家居布局，讓各位牛年早佔先機、心想事成、富貴吉祥。

7種特別風水布局，分別為催財局、催桃花人緣局、催生意局、催文昌考試局、催升職加薪局、催喜慶姻緣局及旺人緣化是非局，不過，蘇師傅提別提醒大家，這些特別風水布局，宜獨立運用，效果更佳，因與其他布局一同運用的話，唯恐會互相抵銷作用。

蘇師傅提別提醒大家，這些特別風水布局，宜獨立運用，效果更佳，因與其他布局一同運用的話，唯恐會互相抵銷作用。（本報資料圖片）

催財局

今年喜慶位在東北，七赤位在西北，財位在正西，如要催財，可在此三方放一杯水，並在水中加一粒黑石。注意催財局不可長用，每用三個月便要停一個月，然後再用，否則無效。

催桃花人緣局

今年桃花位在正南，太歲三合位在正西、東南，可在正南放一杯水加音樂盒以催旺桃花。如再放一個蛇形擺設在東南、一個雞形擺設在正西，可增加人緣。桃花、人緣同至，自然馬到功成。如只要人緣不要桃花，正南則不用放音樂盒。

催生意局

如今年生意欠佳、定單不足，可在正東文昌位放四枝富貴竹，並於正西財位放八粒白色石春於水中，自然能催旺生意。

催文昌考試局

要催文昌，需在正南一白方放四枝富貴竹，並於正東四綠方放一杯水，以起一四同宮發科名之效。

催升職加薪局

可在正西財位放一杯水，中宮武曲位放八粒白色石春在水中，這樣對文職或文職以外的升遷加薪能起到正面作用。

催喜慶姻緣局

今年喜慶位在東北，宜在東北放四棵泥種植物，外面圍九枝紅花，以催旺喜慶；再於正南桃花位放一杯水催旺人緣。

旺人緣化是非局

可在今年正南桃花位放一杯水，西南爭鬥位放粉紅色物件，以旺人緣、化是非。

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表一：生肖增加財運方法

南面放紅色物件
北面放水
西南面放石頭
東北面放石頭
北面放水
西面放音樂盒
西面放音樂盒
北面放水
東面放植物
東面放植物
北面放水
南面放紅色物件

表二：生肖增加健康運方法

西面放音樂盒
南面放紅色物件
北面放水
北面放水
南面放紅色物件
東面放植物
東面放植物
南面放紅色物件
西南面放石頭
東北面放石頭
南面放紅色物件
西面放音樂盒

表三：生肖增加桃花人緣運方法

佩戴兔形飾物或在家中正東方放一個兔形擺設
佩戴虎形飾物或在家中東北方放一個虎形擺設
佩戴牛形飾物或在家中東北方放一個牛形擺設
佩戴鼠形飾物或在家中正北方放一個鼠形擺設
佩戴豬形飾物或在家中西北方放一個豬形擺設
佩戴狗形飾物或在家中西北方放一個狗形擺設
佩戴雞形飾物或在家中正西方放一個雞形擺設
佩戴猴形飾物或在家中西南方放一個猴形擺設
佩戴羊形飾物或在家中西南方放一個羊形擺設
佩戴馬形飾物或在家中正南方放一個馬形擺設
佩戴蛇形飾物或在家中東南方放一個蛇形擺設
佩戴龍形飾物或在家中東南方放一個龍形擺設

編輯：葉翠華

註：本文獲萬里機構授權轉載自《蘇民峰二O二一牛年運程》，只供TOPick網站刊出，未經授權，不得轉載。

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