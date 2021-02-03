【蘇民峰牛年增運秘笈】牛年7種特別風水佈局 蘇民峰教擺催財、催生意、催文昌局【內附詳情】
2021牛年即將來臨，能在新一年開個吉利好兆頭，當然事事順利精神爽，牛年想旺財？牛年想增旺人緣？牛年想旺文昌考試？牛年想化是非？本報請來人稱「現代賴布衣」的蘇民峰師傅，教大家7種特別風水家居布局，讓各位牛年早佔先機、心想事成、富貴吉祥。
7種特別風水布局，分別為催財局、催桃花人緣局、催生意局、催文昌考試局、催升職加薪局、催喜慶姻緣局及旺人緣化是非局，不過，蘇師傅提別提醒大家，這些特別風水布局，宜獨立運用，效果更佳，因與其他布局一同運用的話，唯恐會互相抵銷作用。
催財局
今年喜慶位在東北，七赤位在西北，財位在正西，如要催財，可在此三方放一杯水，並在水中加一粒黑石。注意催財局不可長用，每用三個月便要停一個月，然後再用，否則無效。
催桃花人緣局
今年桃花位在正南，太歲三合位在正西、東南，可在正南放一杯水加音樂盒以催旺桃花。如再放一個蛇形擺設在東南、一個雞形擺設在正西，可增加人緣。桃花、人緣同至，自然馬到功成。如只要人緣不要桃花，正南則不用放音樂盒。
催生意局
如今年生意欠佳、定單不足，可在正東文昌位放四枝富貴竹，並於正西財位放八粒白色石春於水中，自然能催旺生意。
催文昌考試局
要催文昌，需在正南一白方放四枝富貴竹，並於正東四綠方放一杯水，以起一四同宮發科名之效。
催升職加薪局
可在正西財位放一杯水，中宮武曲位放八粒白色石春在水中，這樣對文職或文職以外的升遷加薪能起到正面作用。
催喜慶姻緣局
今年喜慶位在東北，宜在東北放四棵泥種植物，外面圍九枝紅花，以催旺喜慶；再於正南桃花位放一杯水催旺人緣。
旺人緣化是非局
可在今年正南桃花位放一杯水，西南爭鬥位放粉紅色物件，以旺人緣、化是非。
表一：生肖增加財運方法
|鼠
|南面放紅色物件
|牛
|北面放水
|虎
|西南面放石頭
|兔
|東北面放石頭
|龍
|北面放水
|蛇
|西面放音樂盒
|馬
|西面放音樂盒
|羊
|北面放水
|猴
|東面放植物
|雞
|東面放植物
|狗
|北面放水
|豬
|南面放紅色物件
表二：生肖增加健康運方法
|鼠
|西面放音樂盒
|牛
|南面放紅色物件
|虎
|北面放水
|兔
|北面放水
|龍
|南面放紅色物件
|蛇
|東面放植物
|馬
|東面放植物
|羊
|南面放紅色物件
|猴
|西南面放石頭
|雞
|東北面放石頭
|狗
|南面放紅色物件
|豬
|西面放音樂盒
表三：生肖增加桃花人緣運方法
|鼠
|佩戴兔形飾物或在家中正東方放一個兔形擺設
|牛
|佩戴虎形飾物或在家中東北方放一個虎形擺設
|虎
|佩戴牛形飾物或在家中東北方放一個牛形擺設
|兔
|佩戴鼠形飾物或在家中正北方放一個鼠形擺設
|龍
|佩戴豬形飾物或在家中西北方放一個豬形擺設
|蛇
|佩戴狗形飾物或在家中西北方放一個狗形擺設
|馬
|佩戴雞形飾物或在家中正西方放一個雞形擺設
|羊
|佩戴猴形飾物或在家中西南方放一個猴形擺設
|猴
|佩戴羊形飾物或在家中西南方放一個羊形擺設
|雞
|佩戴馬形飾物或在家中正南方放一個馬形擺設
|狗
|佩戴蛇形飾物或在家中東南方放一個蛇形擺設
|豬
|佩戴龍形飾物或在家中東南方放一個龍形擺設
編輯：葉翠華
註：本文獲萬里機構授權轉載自《蘇民峰二O二一牛年運程》，只供TOPick網站刊出，未經授權，不得轉載。