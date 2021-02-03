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【新冠肺炎】新增3間餐廳曾有確診者到訪　包括屯門大家樂、黃大仙點出色

健康 10:04 2021/02/03

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熱門 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

新增3間餐廳曾有確診者到訪，包括屯門大家樂、黃大仙點出色。

本地新冠肺炎疫情持續，2月2日晚上7時起，3個地區須封區強制檢測，包括深水埗指明「受限區域」、即介乎基隆街239-263號、南昌街89號、大南街256-280號、北河街60-74號一帶範圍內的17幢大廈；佐敦指明「受限區域」，即長樂街23至27號、長樂街22至28號、志和街13號及彌敦道322-326A號以及天水圍天瑞路83號天恒邨恒樂樓。詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增3間食肆曾有確診人士到訪。根據衞生防護中心資料，新增3間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

  • 屯門 愛定商場 大家樂 27/01/2021 10507
  • 黃大仙 樂富廣場 點出色 29/01/2021 10486
  • 東區 大興樓地下 包點達人 30/01/2021 10481

納入強制檢測公告的大廈名單，請前往【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣

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