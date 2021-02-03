【深切哀悼】曾為醫護步行籌款籌得約1.2億港元 英國100歲退休老兵染疫病逝

▲ 英國100歲退休老兵染疫病逝。

早前英國一名100歲退休老兵Captain Tom Moore為醫護步行籌款，籌得逾1200萬英鎊（約1.2億港元），成為國際佳話。Tom Moore女兒證實，父親感染新冠肺炎不治。女兒表示，父親人生中最後一年活得不平凡，會永遠活在家人心中。

英國廣播公司(BBC)報道，Tom Moore於1月22日確診，隨後開始出現病徵，及後於1月31日因呼吸困難入院，不幸地於2月2日病逝。Tom Moore 女兒公布其死訊，稱父親臨終前家人都在他身邊，部分親屬亦透過視像陪伴。家人都憶述各人的童年往事，又分享與母親生活點滴。女兒表示，對父親離世感到傷感，但慶幸家人可以在最後階段都倍伴著父親，父親人生中最後的一年活得不平凡，亦是了不起的父親和祖父，會永遠活在家人心中。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

英國女王對Tom Moore家人致私人慰問。白金漢宮發言人表示，女王去年非常高興能和Tom Moore上尉及其家人在溫莎城堡會面，她將懷念Tom Moore上尉對全英國及全世界帶來的鼓舞。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

唐寧街10號的英國國旗亦降半旗致敬。英國首相Boris Johnson表示，Tom Moore上尉是「英雄」的最佳詮釋，他在二戰黑暗時期為和平奮戰，而在英國戰後最黑暗的時刻，他站出來團結大家、鼓舞所有人，他是人類精神勝利的體現：

他不只是全國的精神象徵，同時也是全世界的希望燈塔。我們的心與他女兒及家人同在。

Captain Tom Moore於去年4月為醫護步行籌款，每日在家中後花園的25米步道來回步行，目標在100歲生日前步行100次。最終完成創舉，為醫護籌得逾1200萬英鎊（約1.2億港元）。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康！立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣