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【生命鬥士】與鼻咽腺樣囊性癌抗戰9年　李明蔚：仍然深信希望在明天

娛樂 10:43 2021/02/03

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李明蔚完成第三次療程。

抗癌歌手李明蔚（Sarena）自2012年起確診患上罕見癌鼻咽腺樣囊性癌症，9年來一直積極抗病。她在去年底開始接新的癌症療法，最近完成第三次療程。

Sarena日前在Facebook分享：「第三次療程完成了，現在休養當中！精神狀態仍然保持良好，但仍有氣喘，背脊仍痛，所以大多時間都在家休息，加上疫症期間多些留在家！雖然身體會痛，但要一直嘗試令自己放鬆，支持著，希望會好起來新年快到了，祝願大家身體健康過肥年。」

【抗癌鬥士】李明蔚免疫系統差致生蛇　現已康復報平安：謝謝關心

早前因免疫系統問題，臉上爆發疱疹。（Facebook圖片）

【抗癌鬥士】李明蔚抗病獲偶像打氣鼓勵　容祖兒曾捐6位數助籌醫藥費

大量網民留言祝福Sarena早日康復，一齊過肥年。

其實Sarena過往接受兩次療程後，因免疫系統問題臉部生蛇（疱疹），但體內的活躍癌細胞已由首次療程的68大跌至2，大有進步。

而在接受今次第三次療程前，一直支持她的圈中好友馬浚偉亦有留言打氣：「幾時都咁叻女！」

為Sarena打氣

Sarena自2012年抗癌，病情多次反覆，她亦因病而有不少後遺症出現，但她都從未想過放棄，與癌共存，一直積極過好每一天。

而Sarena在網上眾籌曾獲不少人支持，包括藝人馬浚偉、古天樂、容祖兒、張衛健等支持，甚至為她作呼籲甚至出錢，讓她可籌足醫藥費接受新的治療法。

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Sarena完成新療法治療療程首期時曾發文：「醫生說在我體內活躍的癌細胞已由初次的68跌至2！ 很感恩，感謝申（伸）出援手支持幫助我的朋友！」

同場加映：陳勉良訪問

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撰文 : TOPick柴犬出動

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