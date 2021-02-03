【瘦身秘訣】避開農曆新年高脂食材　營養師教煮低脂團年飯5大貼士【內附詳情】

▲ 在家煮團年飯、開年飯，也要吃得低脂和健康，註冊營養師有好貼士。

「以往每年我們都會到酒樓吃團年飯，今年疫情關係只能在家吃，媽媽曾提議訂購盆菜，但我和妹妹打算給他們驚喜，由我們來煮這頓團年飯！」Yuki對我說，「過去一年，我們多了在家煮食，亦經常參考煮食影片，便想到要挑戰煮團年飯；自己煮的話，相信亦較外訂盆菜健康。」我大讚她︰「一定！」

1.炆煮食材避用排骨豬手

團年菜式一定要數炆冬菇，炆煮菜式的汁料美味，不少人亦愛連汁撈飯；但長時間的炆煮過程，食材的脂肪一直滲出，結果愈炆愈肥膩。

食材宜以低脂肪為首選，如髮菜蠔豉炆冬菇、花膠炆瑤柱、海參鮑魚炆冬菇，避免加入高脂肪的排骨、五花腩、鵝掌、豬手等。

▲ 炆煮食物避免加入高脂肪的排骨、五花腩、鵝掌、豬手等。（本報資料圖片）

2.海鮮類食材較低脂

海鮮亦是低脂食材的好選擇，除了蒸魚寓意年年有餘，近年亦流行煎金蠔作為賀年菜式；蝦亦寓意新年笑哈哈，紅色亦充滿着新年氣氛；建議可煮茄汁蝦碌、蒜蓉蒸開邊蝦，簡單白灼蝦亦可，進食時宜避開蝦頭部分；另外，可配搭蔬菜類炒，如西蘭花、荷蘭豆或蘆筍炒蝦球，因避開了蝦頭部分，更為低脂，亦可增加進食蔬菜的機會。

Yuki笑道︰「不錯！炒蝦球也簡單方便，那蔬菜有甚麼提議？單單灼菜似乎太寡……」

我提議︰「你可先用脫脂雞湯，將豆苗或生菜灼熟，然後預備罐頭即食鮑魚，將鮑魚連汁翻熱，直接鋪在蔬菜上便成，鮑魚汁不但可提升蔬菜味道，而且不含脂肪，簡單方便。」

Yuki點點頭，一邊想着︰「對！簡單就好！」

3.吃燒味宜避開皮層及肥膏

我繼續說︰「最簡單當然可以預備燒味加餸，如白切雞、瘦叉燒、燒肉等，進食時宜避開皮層及肥膏，脂肪會較燒鴨、燒鵝、乳鴿等低。」

我問她︰「會煲湯嗎？」Yuki尷尬笑說︰「謝謝提醒！差點忘記了，團年飯多會煲雞湯嗎？」

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4.煲湯忌用雞隻雞腳豬骨

我答︰「傳統上的確多用雞隻煲湯，但營養角度上，還是建議用豬腱或瘦肉，代替高脂肪的雞隻、雞腳及豬骨等；想名貴一點，不妨加入海味如花膠、螺頭、瑤柱。」

我再問︰「你的家人有否需要控制血糖？如不必擔心血糖問題，加入適量淮山、紅棗、圓肉、杞子亦無妨。」

Yuki說︰「嫲嫲愛用腰果煲湯。」

我提醒她︰「素湯常令人誤以為一定健康，但腰果、合桃、花生等果仁類，多吃同樣致肥。」

「會煮糖水嗎？」

Yuki笑說︰「你指湯圓？湯圓也有低脂？」

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5.芋圓代替有餡湯圓較健康

我提議︰「如你打算買的話，可考慮豆沙餡，脂肪量會較芝麻及花生餡為低，市面上亦可見有其他如綠茶、紫薯餡，也是低脂之選；甚至可嘗試一改傳統，以芋圓代替有餡湯圓，芋圓主要成分為碳水化合物，並不含脂肪；亦可試試煲紅豆沙，再加入日式年糕，不含脂肪之餘，亦令一頓團年飯更圓滿呢！」

撰文：周詠苑（尚營坊註冊營養師）