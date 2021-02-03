【生蛇困擾】劉佩玥受「生蛇」折磨　Moon呻好痛：似被針拮火燒電擊

2021年才剛開始，2013年港姐季軍、、無綫藝人劉佩玥（Moon）昨（2日）自爆近日「打敗仗」，稱患上俗稱「生蛇」的帶狀疱疹，坦言非常痛，似被針拮火燒電擊。

劉佩玥在Instagram分享感受，透露「生蛇」超級痛苦，

2021第一擊，生蛇。真係好痛。無論你郁定唔郁都好似被針拮、被火燒、被電擊，總之好痛。感恩每位同事朋友們寵愛有加，十分遷就，萬分體諒，感謝你們！」

她又稱，

2021我知道了。我不只要努力工作，更要好好照顧身體，身體好，才有力氣走更遠！放心，我會快快好起來，吃有益的，天天運動，好好休息，不會令你們擔心。」

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「生蛇」與「水痘」有甚麼關係？

據衛生署資料顯示，「生蛇」的正確名稱是帶狀疱疹，是一種令人痛楚、呈帶狀的紅疹並帶有水泡的傳染病，由引起水痘的水痘帶狀疱疹病毒引致。病毒會於水痘患者痊癒後潛藏在體內的神經系統。當身體免疫力下降，例如隨著年紀漸長或遇上生活壓力時都有機會誘發帶狀疱疹（生蛇）的（重復）出現。

帶狀疱疹有甚麼徵狀?

受感染的部位首先會出現痕癢或微痛，帶有灼熱感覺，1至3天後才出現紅疹；紅疹會變成水泡，再蔓延成帶狀（出現位置根據受感染的神經線分佈）。水泡可持續1至14天，期間或會出現膿皰或血水。 然後水泡會潰破或萎縮，乾水後結痂，為期２至３星期。在皮疹消失之前皮膚仍會感到痛楚。

水泡（生蛇）生到圍繞身體是否會死?

這是坊間謠傳的謬誤，答案是：「不會」

每次發作，通常是一條神經線受感染，背部及腰部的一側是最常見的發病部位，所以水泡會出現在身體的左邊或右邊。有時候亦會感染手、腳和面部的神經線。身體兩邊同時「生蛇」亦偶有發生，代表左右兩邊的神經線均受感染，但並不代表病情特別嚴重，亦不會直接造成死亡。

患上帶狀疱疹後應怎樣處理？

抗病毒特效藥，可縮短帶狀疱疹痊癒所需的時間，但必須在72小時內開始使用才有效果，故此如有懷疑應儘早求醫，並按醫生指示用藥。

皮膚科專科醫生陳厚毅早前接受TOPick訪問時提醒生蛇人士有2點需要注意：

皮膚痕癢

如因痕癢而抓損皮膚，有機會受細菌感染，使皮膚發炎。

如在眼睛附近生蛇

有機會影響眼睛，有需要可看眼科醫生用適當藥物減低對眼睛的影響。

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責任編輯：羅嘉欣