【陀槍師姐2021】宣萱入行以來歷5段情都未能開花結果　與好拍檔古天樂一直傳緋聞

▲ 經歷被背叛為事業分手拒入豪門，宣萱寧選擇單身決不將就。

TVB劇《陀槍師姐2021》現正熱播，觀眾能夠每晚都見到宣萱的身影。自5年前與外籍男友分手後的宣萱保持單身、活得自在，其實過去多年來，宣萱多段感情曾歷盡背叛、為事業而分手等，而宣萱不願將就，希望等待一個合適的人。

現年50歲的宣萱保養得宜，日前於《陀槍師姐2021》換上低胸露肩配短裙魚網黑絲黑的臥底造型，香豔非常，魅力不減。

▲ 《陀槍師姐2021》

【陀槍師姐2021】「Diana」宣萱愛貓湯圓超搶鏡 網民：係成套劇嘅靈魂【多圖】

宣萱愛情多波折

現實中的宣萱入行多年來公開過5段感情，不過自5年前分手後一直單身至今，過去歷盡各種感情傷害，又試過為了事業放棄愛情，但仍不改她決意找尋真命天子的決心。

中學時期宣萱被家人送往英國留學，於1991年返港準備演出舞台劇時被星探發掘，隨後加入TVB成為藝人。

▲ 宣萱亦可謂凍齡代表。（instagram圖片）

1993年拍攝首部劇集《龍兄鼠弟》與同劇拍檔張衞健，對方是她入行以來唯一公開的圈中男友。

二人的戀情維持了兩年，宣萱早前接受電台訪問曾透露當年分手是因為她事業起飛，而男方思想傳統，不接受女友事業比他更好，後來相處開始起磨擦，最後分手收場。

【陀槍師姐2021】陳豪英雄救美宣萱破做人質紀錄 馬國明+胡鴻鈞客串登場爆笑【有片】

▲ 當年曾與張衞健相戀兩年。（網上圖片）

宣萱事業心重

後來於1996年，宣萱透過朋友介紹而認識了中信泰富主席榮智健的堂姪榮文瀚，二人拍拖6年，更一度達至談婚論嫁的階段，但最後還是分手作結。

早年宣萱在訪談節目《不老的傳說》提及自己當時處於事業高峰，自知若結婚後便要照顧家庭相夫教子：「曾自問如為結婚放棄事業會否後悔？我很快便回答自己：會。所以我選擇了事業，至今仍未後悔。」

於2003年宣萱曾與家境富裕的牙齒矯正科醫生陳建緯相戀，當時她曾揚言現階段願為愛情放棄事業，更為男友推掉不少工作，惜戀情維持兩年亦吹告終。

【經典CP】歐陽震華跟熒幕拍檔再合體 宣荁重遇Bobby：好朋友不用多

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【單身男神】古天樂重視識於微時友情 宣萱讚古仔：愛動物的人一定善良

2009年宣萱曾與比她年輕4歲的外籍獸醫相戀，曾帶對方現身公開場合，更與男友赴南非見家長，最後因價值觀不同，兩年後分手。

在2014年則結識了意大利型男Fran，戀情同樣撐不過「兩年魔咒」而分手。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

曾被男友背叛

此外，宣萱早前接受商台節目訪問時，分享過兩段與第三者有關的戀情。

其中一段較為深刻的，是有次接受男友接待從外國回港的前女友到家中暫住，但期間宣萱有感自己像外人一樣，同時發現男友對舊愛未忘情，她更大方的嘗試撮合二人讓其復合，雖然未有成功重燃愛火，但有感情已逝的宣萱決定提出分手。

另一次宣萱打算到當時男友家給對方驚喜，怎料發現男友在房間中以溫柔暖昧的聲線講電話，踢爆對方出軌。

【告別毛孩】宣萱為愛犬離世感痛心 無私領養中年狗提供溫暖的家

▲ 宣萱與古天樂的緋聞傳了許多年。（instagram圖片）

其實宣萱亦先後曾跟合作對手羅嘉良和古天樂傳緋聞，當年與有婦之夫羅嘉良的緋聞傳得鬧哄哄，最後要靠對方的太太出面解圍。

至於與電視劇的好拍檔古天樂的緋聞，至今仍不時被翻炒，不少粉絲仍非常期待二人能有開花結果的一日。而其實宣萱現時是古天樂公司的旗下藝人。

同場加映：謝雪心

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2