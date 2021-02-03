【新冠肺炎】消息：今日新增約20宗確診個案　確診數字連續3天下跌

▲ 消息稱今日（3日）新增約20宗確診個案，確診數字連續3天下跌。

本港新冠肺炎疫情持續，消息稱今日（3日）新增約20宗確診個案，確診數字連續3天下跌。由於涉及不明源頭感染個案，衞生防護中心及醫管局下午會舉行記者會交代最新疫情。

昨日（2日）新增25宗確診個案，當中輸入個案1宗、本地個案24宗。本地個案之中，4宗源頭未明，其餘20宗與早前個案有關，包括5宗三跑群組相關個案及1宗老人院舍個案，累計共10,512宗病例。

深水埗一帶範圍內解封情況：

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旺角朗豪坊5樓UNIQLO，因多名員工確診須納入強制檢測。張竹君表示，有2人涉及1月28日一個5、6人聚會，均屬朗豪坊UNIQLO工作的全職及兼職員工，故要求1月14日起於朗豪坊UNIQLO工作的人士須強制檢測。詳情即睇：【下一頁】

何婉霞提到，再有一名公立醫院病人離世，一名78歲男病人（個案編號：8443）去年12月23日因確診新冠肺炎入住屯門醫院隔離病房，延至今早10時8分離世，累計有178名在公立醫院離世。詳情即睇：【下一頁】

昨日起有4宗不明源頭個案所居的大廈，都須列入強制檢測，包括柴灣興華一邨美華樓、將軍澳富康花園9座、元朗塘頭埔村16號及屯門友愛邨愛暉樓等。詳情即睇：【下一頁】

機場三跑地盤群組再錄5宗確診，累計19人染疫。張竹君稱，確診個案涉及三跑工程的兩個工程合約，工地面積大、屬於填海區。現在主要有兩個承建商涉及群組感染，有關工作範圍及涉事工人也要停工。詳情即睇：【下一頁】

同場加映，《TOPick診症室》由專家拆解天氣凍、壓力大都可引發頭痛的問題，即睇最新一集：

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記者：陳麗娜