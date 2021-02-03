【照顧母親】憂慮中風媽媽無人照顧 空姐女兒託付好友代為執行遺產分配

▲ 女兒最大心願是照顧母親終老。

上月，我的舅父不幸中風，右側肢體癱瘓、無法說話和吞噬，至今仍留醫中。去年初，好友空姐Y的獨居母親亦中風，萬幸當天Y因航班取消沒有執勤，才能及時發現母親出現異樣，趕及在黃金時間內把她送院搶救。自此，Y的人生便天翻地覆，為了貼身照料母親，她身心疲勞得幾近虛脫。

「我是母親的一切，母親也是我的一切。」作為獨生女兒，空姐Y最大的心願是陪伴和照顧母親終老。

「人生無常，倘若一天我要先行離開，我得讓母親免去後顧之憂。海寧，你願意和我的另一位好友，合力替我執行遺產的分配，安排家母接受治療，得到妥善的照顧嗎？」

「我願意。」這三個字的責任和意義，跟在婚禮中宣告的承諾如出一轍。

「但你要答應我，你不要為伯母而活，你是為自己而活。」

曾經，我和家人誤以為要勝任照顧媽媽，便必須把她當作人生的全部，是生命運轉的軸心，也是最大兼唯一的人生意義與責任。結果，責任感令付出者身心俱疲，令受照顧者愧歉難抒，雙方在感情上過度依賴、拉扯和牽繫，令關係在無聲無息間扭得更繃緊，隨時爆破，兩敗俱傷。

找了可以託付辦事的好友後，照顧者便要積極為自己而活，為自己添加心力和體力。絕對要刪減不必要的生活責任與工作，照顧病者之餘，重拾興趣如繪畫、宗教或踏單車；鍛練體魄，也要服用營養補充劑。忙中要偷空創造獨立的思想和活動空間，即使空間不多，但可以在這個加油站，放下積壓，享受一刻的輕鬆自由，添力再上路。

愛，是看到別人，也看到自己的存在價值。

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全文刊於《經濟日報》，原題為「為自己而活」