大埔富亨邨警員開槍截查私家車　2男1女涉販毒被捕

▲ 大埔富亨邨發生昨晚發生警員開槍事件。（網上圖片）

大埔富亨邨發生昨晚（2日）接近凌晨時分發生警員開槍事件，當時警員截查一輛可疑車輛時，遇到有人反抗危急下開槍，案中拘捕3名男女涉販毒及檢獲一批懷疑可卡因毒品。

新界北總區機動部隊巡邏警員，昨晚近凌晨時分於大埔富亨邨亨泰樓對開發現一輛可疑私家車，車外站着一名男子，警員欲上前截查時，私家車突然開車往亨昌樓方向逃走，而車外男子亦轉身逃跑，但被趕到警員迅速制服按於地上。

當時一名趕至警長試圖截停逃走車輛時，男司機不聽口頭警告繼續向警員駛去，警長危急下向私家車鳴槍一響，擊中私家車擋風玻璃，私家車失控撞上石壆後四輪朝天橫躺路中，子彈並未擊中任何人，私家車上23歲姓陳男司機及姓鄧20歲女乘客一度被因，由警員救出及拘捕，連同之前拘捕31歲姓吳男子共3人被捕。

大批警員增援到場，封鎖現場調查及尋找彈頭，其間消防在失事私家車旁戒備，警方其後於失事私家車附近行人路尋獲彈頭，警員搜查車輛時檢獲一批懷疑可卡因毒品， 警員懷疑3人當時正進行毒品交易，3人涉嫌販運危險藥物被捕，男司機另涉危險駕駛被捕。

消息指男司機並非登記車主，警員正調查車主是否涉案。新界北總區指揮官曾正科亦親自到場了解情況， 案件現交新界北總區重案組接手調查， 被捕3人年齡23至31歲報稱裝修及運輸工人，現正扣留調查。

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記者：黃傑偉