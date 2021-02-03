【淘寶恩物】$200淘寶發光智能耳挖　網民用後大讚方便清理耳垢【附正確清耳垢方法】

▲ 有網民在網上分享從淘寶買了一個智能耳挖，非常實用。

為自己挖耳垢很容易因看不清耳洞情況而挖不乾淨或挖傷耳膜，有網民在網上分享從淘寶買了一個智能耳挖，清楚耳洞情況，輕易清理耳垢。

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這名網民在淘寶開心Share Facebook群組分享購買智能耳挖，挖頭無綫發光，並設有高清內窺鏡，用家一邊挖耳垢，同時從智能手機看到耳洞情況，方便清理耳垢。

這名網民很高興買了這個實用的「新玩具」，可以看清楚自己的耳洞，更大方分享耳洞的高清畫面，大讚清晰度比想像中好。

其他網民也大讚這新玩意，表示「自己耳窿都睇到？犀利」、又拍耳內情況都很清楚。有網民兼用家指好好用，特別合適小朋友，

因為耳道太細，好多時積聚耳垢聽唔到嘢。

亦有網民擔心耳挖會甩出，留在耳朵，提醒用家一定要扣實耳挖，

我試過好再鉗返出嚟，否則要去醫院！

樓主解釋說明書都會提示要扭實挖頭，便可安全使用。

記者於淘寶網站了解，這款挖耳神器促銷價為人民幣159元（約港幣200元），包括配件收納筒、4個透明耳勺及1個Q彈耳勺。

專科醫生︰勿自行使用棉花棒

耳鼻喉科專科醫生陳鍵明過往接受TOPick訪問時指出，醫學上常使用兩種噴劑，一種用於乾性耳朵，用以軟化耳垢，令耳垢更易推出耳道；另一種是溶解噴劑，令耳垢溶化後流出耳朵。

他指出噴劑效果要視乎耳垢分量而定，如只是輕微積聚，可以幫助耳垢離開耳道；但若耳垢堵塞情況嚴重，就需到專科醫生求診，以便洗耳或由專用儀器將耳垢吸出。

陳醫生不建議自行使用棉花棒、耳刮等器具掏耳，因為外耳道有自動機制，由耳膜處向外蛻皮，將耳垢自然推出，原理如表皮角質一樣，理論上毋須再處理。若常用棉花棒掏耳，反而會將耳垢愈推愈入，引致耳道發炎、聽力減弱。

一旦感到耳痛或聽力受阻、耳垢有嚴重阻塞，宜盡早求醫。但若只是一般耳痕，或只是內部發炎或敏感導致。而敏感引起的耳痕，可輕輕在牙骹位置按摩，切忌用工具伸入耳道圖「止癢」。

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責任編輯：陳珈希