【開心速遞】熊家+接龍化身空中服務員　「大小姐」林淑敏曾當空姐：竭誠為你服務【有片】

▲ TVB劇《開心速遞》的「大小姐」林淑敏入行前曾做空姐。

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》每晚向觀眾大放笑彈，劇中多名演員在昨晚（2月2日）的《開心速遞》化身空中服務員登場。

當中包括大小姐（林淑敏飾）、尚善（滕麗名飾）、三姨（蘇韻姿飾）、水水（呂慧儀飾）、Icy（岑杏賢飾）等換上空姐制服，送水輝（許家傑飾）、Terry（李偉健飾）變身空中少爺。

至於KC（歐瑞偉飾）、根叔（劉丹飾）則以機師造型型格現身，更勾起觀眾對《衝上雲霄》的回憶。

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▲ （取自IG）

大小姐成惡頂乘客

昨晚播出的第1137集《愛．回家之開心速遞》講述有空姐於網上開設「機上最惡頂名人榜」，大小姐疑被含沙射影，名列榜首，大感氣憤。大小姐還被尚善嘲諷，更遭她拍下發惡的醜態。

尚善對大小姐幸災樂禍，樂不可支，想不到自己亦登上惡頂名人榜。尚善、大小姐往找航空公司算帳不果，並於迫不得已的情況下購買機票，前往同一目的地，還有記者同行。

尚善、大小姐欲藉此行洗脫惡頂名人之名，同時更要勝過對方。根叔、KC擔心尚善、大小姐在機上按捺不住脾氣，分別為二人進行特訓。

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林淑敏曾當空姐

林淑敏貼出花絮照，並寫道：「有呢班機艙服務員，最安全係跳出機艙！ #愛回家之開心速遞 #飛機上的黑名單 #空蘭航空」

大小姐在劇中當臨時空姐，至於在現實中林淑敏，入行前曾當空中服務員約7個月。

不過在加拿大修讀電影研究專業的她，一直想在演藝行業發展，於2000年參加《香港小姐競選》並晉身五強。

她之後曾於日本電視台從事幕後工作及接模特兒工作，直到2002年加入TVB開始拍劇。

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熊家三姊妹扮空姐

而滕麗名也分享playback片段，表示：「今（昨）晚雙大又黎啦……🥰🤣 #愛回家之開心速遞」

難得換上空姐服裝的三姨則謂：「呢間航空公司嘅服務非常之好啊！等疫情完大家可以飛嘅時候，我再book過呢間再飛過！✈️ When I say chicken you say beef💁🏻‍♀️🤣 #昨晚 #飛機上的黑名單 #空姐心如 #aboutlastnight #心如特別造型系列」

「長腿空姐」呂慧儀說：「準備好要乘搭熊家航空了嗎？😎 #今晚果集 #愛回家之開心速遞 #熊家人 #熊家寶寶 #熊若水 #媽呢空 #空姐水 #任何水 #百變水 #拍的時候笑到肚痛 #想飛了嗎 #飛機上的事 #分享一下吧」

同場加映：林淑敏x許家傑x梁禹勤專訪