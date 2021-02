【開心速遞】熊家+接龍化身空中服務員　「大小姐」林淑敏曾當空姐：竭誠為你服務【有片】

▲ TVB劇《開心速遞》的「大小姐」林淑敏入行前曾做空姐。

TVB處境劇《愛.回家之開心速遞》每晚向觀眾大放笑彈,劇中多名演員在昨晚(2月2日)的《開心速遞》化身空中服務員登場。

當中包括大小姐(林淑敏飾)、尚善(滕麗名飾)、三姨(蘇韻姿飾)、水水(呂慧儀飾)、Icy(岑杏賢飾)等換上空姐制服,送水輝(許家傑飾)、Terry(李偉健飾)變身空中少爺。

至於KC(歐瑞偉飾)、根叔(劉丹飾)則以機師造型型格現身,更勾起觀眾對《衝上雲霄》的回憶。

【開心速遞】大小姐送水輝Philip仔家庭照曝光 林淑敏許家傑梁禹勤搞笑互動溫馨滿載【多圖】

▲ (取自IG)

大小姐成惡頂乘客

昨晚播出的第1137集《愛.回家之開心速遞》講述有空姐於網上開設「機上最惡頂名人榜」,大小姐疑被含沙射影,名列榜首,大感氣憤。大小姐還被尚善嘲諷,更遭她拍下發惡的醜態。

尚善對大小姐幸災樂禍,樂不可支,想不到自己亦登上惡頂名人榜。尚善、大小姐往找航空公司算帳不果,並於迫不得已的情況下購買機票,前往同一目的地,還有記者同行。

尚善、大小姐欲藉此行洗脫惡頂名人之名,同時更要勝過對方。根叔、KC擔心尚善、大小姐在機上按捺不住脾氣,分別為二人進行特訓。

【開心速遞】大小姐送水輝慨嘆家長不易做 林淑敏許家傑感激家人無條件看顧【有片】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

林淑敏曾當空姐

林淑敏貼出花絮照,並寫道:「有呢班機艙服務員,最安全係跳出機艙! #愛回家之開心速遞 #飛機上的黑名單 #空蘭航空」

大小姐在劇中當臨時空姐,至於在現實中林淑敏,入行前曾當空中服務員約7個月。

不過在加拿大修讀電影研究專業的她,一直想在演藝行業發展,於2000年參加《香港小姐競選》並晉身五強。

她之後曾於日本電視台從事幕後工作及接模特兒工作,直到2002年加入TVB開始拍劇。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

熊家三姊妹扮空姐

而滕麗名也分享playback片段,表示:「今(昨)晚雙大又黎啦……🥰🤣 #愛回家之開心速遞」

難得換上空姐服裝的三姨則謂:「呢間航空公司嘅服務非常之好啊!等疫情完大家可以飛嘅時候,我再book過呢間再飛過!✈️ When I say chicken you say beef💁🏻‍♀️🤣 #昨晚 #飛機上的黑名單 #空姐心如 #aboutlastnight #心如特別造型系列」

「長腿空姐」呂慧儀說:「準備好要乘搭熊家航空了嗎?😎 #今晚果集 #愛回家之開心速遞 #熊家人 #熊家寶寶 #熊若水 #媽呢空 #空姐水 #任何水 #百變水 #拍的時候笑到肚痛 #想飛了嗎 #飛機上的事 #分享一下吧」

同場加映:林淑敏x許家傑x梁禹勤專訪