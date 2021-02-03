  • 20°C
香港時間 : 2021203日 (三) 12:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【明星豪宅】許廷鏗跟父母合照令獨立屋曝光　許父擁多個物業子女全是專業人士【多圖】

娛樂 11:40 2021/02/03

分享：

熱門 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

許廷鏗罕跟父母合照。

許廷鏗（Alfred）自今年初摘「叱咤男歌手金奬」後，人氣急升，又接下多個廣告。一向孝順的許廷鏗，近日在家中親自下廚，製作美食給父母，Alfred並罕有公開跟父親合照，卻意外令許廷鏗所住的千呎獨立屋曝光。

許廷鏗昨日在IG公開父母照片，又指自己在人生中第二次為父母下廚，說意義重大，雖然父母未必願意公開合照，但他指因感難得故要作為記念。

許廷鏗罕有跟父親合照。（取自IG )

【5億富婆】關之琳獨居1.5億豪宅愛犬為伴 　大美人為毛孩拍片闊太生活曝光【多圖】

家擁無敵後花園

Alfred寫道：「雖然整呢啲唔健康嘢但係阿媽叫到想食淺嚐都勉強可以/一人食咗一碗仔冇講啲咩嘢評語家人就係咁輕輕咁帶過一句「OK啊」勝過千言萬語其實做仔女嘅咁樣就咩都值」

他又hastag「#鏗gry廚房」、#媽打request」、「#一擔擔麵」，並指如想重溫其煮法，可到其IG看highlight重溫。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

而許廷鏗跟爸爸的合照，就攝於家中的私人後花園，相中可見花園面積相當闊落，放置戶外桌椅後仍大有空間，在陽光明媚下拍照特別耀眼。

【明星豪宅】譚凱琪半億大宅擁豪華花園　家中設迷你農場種植自家蔬菜

據知許廷鏗跟父母住於大圍湖花園的獨立屋，現時該區獨立屋一般為約2千呎，市價約3千萬港元。

許廷鏗過去經常在家人花園拍照，如去年聖誕就抱著外甥女在草地合照，又試過招呼同事朋友到家中。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

許家一門四傑

許廷鏗父親許義鏞為香港腎臟基金會副主席，據知亦經營貿易生意，並手持多個物業。許家可謂一門四傑，哥哥許永鏗為執業律師，後轉職banker，去年跟藝人A.Lin結婚。至於Alfred兩個姐姐分別是醫生和Banker，許廷鏗亦有牙醫牌照，皆為專業人士。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

許廷鏗自小得父母悉心栽培，但他入行做藝人，Alfred曾對TOPick坦言跟父母之間的矛盾，經常是一個心結。「我多希望自己的工作能令父母感自豪，可是父母卻埋怨我只顧工作，經常做至三更半夜，沒時間相處，這對我來說打擊好大，原來自己那麼努力，父母卻未能諒解。」

不過現時許廷鏗事業有成，他亦已釋懷，跟父母關係也有不少改善。

同場加映：麥美恩訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【真情剖白】許廷鏗首度公開離巢TVB原因　Alfred罕有談與前度分手：當時她沒有安全感
17:43 2021/01/16
【真情剖白】許廷鏗首度公開離巢TVB原因　Alfred罕有談與前度分手：當時她沒有安全感
【古仔童年】古天樂母子溫馨合照激罕曝光　孝順男神買豪宅至今仍跟父母同住
16:21 2021/01/19
【古仔童年】古天樂母子溫馨合照激罕曝光　孝順男神買豪宅至今仍跟父母同住
【天王豪宅】周杰倫出售淡水8000呎婚前愛巢　豪宅奢華歐陸式裝修曝光
13:19 2021/01/12
【天王豪宅】周杰倫出售淡水8000呎婚前愛巢　豪宅奢華歐陸式裝修曝光
娛樂人物職業 許廷鏗 豪宅 歌手 律師 醫生 大圍

最高瀏覽

【意外懷孕】33歲港女搭上已婚男同事意外懷孕　遭「斬纜」崩潰求助：真係要落咗個BB？
14:32 2021/02/01
【意外懷孕】33歲港女搭上已婚男同事意外懷孕　遭「斬纜」崩潰求助：真係要落咗個BB？
【疫情見真情】疫情下被裁仍堅持每天清潔　清潔工被住戶當家人獲贈頂層豪宅
15:58 2021/02/02
【疫情見真情】疫情下被裁仍堅持每天清潔　清潔工被住戶當家人獲贈頂層豪宅
【不老童星】疑早產致9歲停止發育保持童顏　36歲「童星」和老婆合照被嘲似兩母子
19:27 2021/02/02
【不老童星】疑早產致9歲停止發育保持童顏　36歲「童星」和老婆合照被嘲似兩母子