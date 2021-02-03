【明星豪宅】許廷鏗跟父母合照令獨立屋曝光　許父擁多個物業子女全是專業人士【多圖】

▲ 許廷鏗罕跟父母合照。

許廷鏗（Alfred）自今年初摘「叱咤男歌手金奬」後，人氣急升，又接下多個廣告。一向孝順的許廷鏗，近日在家中親自下廚，製作美食給父母，Alfred並罕有公開跟父親合照，卻意外令許廷鏗所住的千呎獨立屋曝光。

許廷鏗昨日在IG公開父母照片，又指自己在人生中第二次為父母下廚，說意義重大，雖然父母未必願意公開合照，但他指因感難得故要作為記念。

▲ 許廷鏗罕有跟父親合照。（取自IG )

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家擁無敵後花園

Alfred寫道：「雖然整呢啲唔健康嘢但係阿媽叫到想食淺嚐都勉強可以/一人食咗一碗仔冇講啲咩嘢評語家人就係咁輕輕咁帶過一句「OK啊」勝過千言萬語其實做仔女嘅咁樣就咩都值」

他又hastag「#鏗gry廚房」、#媽打request」、「#一擔擔麵」，並指如想重溫其煮法，可到其IG看highlight重溫。

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而許廷鏗跟爸爸的合照，就攝於家中的私人後花園，相中可見花園面積相當闊落，放置戶外桌椅後仍大有空間，在陽光明媚下拍照特別耀眼。

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據知許廷鏗跟父母住於大圍湖花園的獨立屋，現時該區獨立屋一般為約2千呎，市價約3千萬港元。

許廷鏗過去經常在家人花園拍照，如去年聖誕就抱著外甥女在草地合照，又試過招呼同事朋友到家中。

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許家一門四傑

許廷鏗父親許義鏞為香港腎臟基金會副主席，據知亦經營貿易生意，並手持多個物業。許家可謂一門四傑，哥哥許永鏗為執業律師，後轉職banker，去年跟藝人A.Lin結婚。至於Alfred兩個姐姐分別是醫生和Banker，許廷鏗亦有牙醫牌照，皆為專業人士。

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許廷鏗自小得父母悉心栽培，但他入行做藝人，Alfred曾對TOPick坦言跟父母之間的矛盾，經常是一個心結。「我多希望自己的工作能令父母感自豪，可是父母卻埋怨我只顧工作，經常做至三更半夜，沒時間相處，這對我來說打擊好大，原來自己那麼努力，父母卻未能諒解。」

不過現時許廷鏗事業有成，他亦已釋懷，跟父母關係也有不少改善。

同場加映：麥美恩訪問