  • 20°C
香港時間 : 2021203日 (三) 12:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【封區檢測】深水埗佐敦天水圍「受限區域」已解封　佐敦發現一宗不確定性的個案

社會 11:11 2021/02/03

分享：

熱門 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

政府宣布今早深水埗北河街一帶、以及天水圍天恒邨恒樂樓的「受限區域」已解封。（梁偉榮攝）

政府今日（3日）宣布，今早深水埗北河街一帶、佐敦一帶、以及天水圍天恒邨恒樂樓的「受限區域」已解封，佐敦發現一宗不確定性的個案，有關個案待安排入院。

當局表示，佐敦長樂街23至27號、長樂街22至28號、志和街13號及彌敦道322-326A號「受限區域」，上午約7時30分已完成強制檢測行動，而執法行動在上午約11時30分完結，並向7人發出強制檢測令。

在該「受限區域」內，政府指逾300名居民接受檢測後，當中有一宗不確定性的個案，需要由衞生防護中心作進一步跟進，因此在上午約7時30分才能讓市民離開，希望市民諒解；有關個案現正待衞生防護中心安排入院。

另外，天水圍天恒邨恒樂樓上午約7時亦已完成強制檢測行動，執法行動在今日上午約10時20分完結，當局未發現有人未進行強制檢測，但有13戶居民沒有應門，呼籲盡快聯絡政府進行檢測。

而深水埗基隆街239-263號、南昌街89號、大南街256-280號、北河街60-74號一帶範圍內的17幢大廈，上午約7時亦宣布已完成強制檢測行動，在上午約9時重開車路，並於10時重開相關區域。截至上午10時，當局發現180多戶居民相關沒有應門，約有13人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

當局指，執法行動仍然繼續，並確認「受限區域」內所有人士是否已根據相關宣告及強制檢測公告的要求接受強制檢測。

深水埗指明「受限區域」解封情況：

    點擊圖片放大
    +10
    +9

同場加映，《TOPick診症室》由專家拆解天氣凍、壓力大都可引發頭痛的問題，即睇最新一集：

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

相關文章

大埔富亨邨警員開槍截查私家車　2男1女涉販毒被捕
今日 11:22
大埔富亨邨警員開槍截查私家車　2男1女涉販毒被捕
【李嘉誠基金會】李嘉誠向醫管局全體員工派發百佳$200現金券　感謝醫護守護香港人健康
今日 11:10
【李嘉誠基金會】李嘉誠向醫管局全體員工派發百佳$200現金券　感謝醫護守護香港人健康
【防疫措施】部分戶外體育場所明日重開　入場須掃「安心出行」
今日 11:23
【防疫措施】部分戶外體育場所明日重開　入場須掃「安心出行」
南昌 工程 深水埗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【意外懷孕】33歲港女搭上已婚男同事意外懷孕　遭「斬纜」崩潰求助：真係要落咗個BB？
14:32 2021/02/01
【意外懷孕】33歲港女搭上已婚男同事意外懷孕　遭「斬纜」崩潰求助：真係要落咗個BB？
【疫情見真情】疫情下被裁仍堅持每天清潔　清潔工被住戶當家人獲贈頂層豪宅
15:58 2021/02/02
【疫情見真情】疫情下被裁仍堅持每天清潔　清潔工被住戶當家人獲贈頂層豪宅
【不老童星】疑早產致9歲停止發育保持童顏　36歲「童星」和老婆合照被嘲似兩母子
19:27 2021/02/02
【不老童星】疑早產致9歲停止發育保持童顏　36歲「童星」和老婆合照被嘲似兩母子