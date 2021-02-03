【封區檢測】深水埗佐敦天水圍「受限區域」已解封　佐敦發現一宗不確定性的個案

▲ 政府宣布今早深水埗北河街一帶、以及天水圍天恒邨恒樂樓的「受限區域」已解封。（梁偉榮攝）

政府今日（3日）宣布，今早深水埗北河街一帶、佐敦一帶、以及天水圍天恒邨恒樂樓的「受限區域」已解封，佐敦發現一宗不確定性的個案，有關個案待安排入院。

當局表示，佐敦長樂街23至27號、長樂街22至28號、志和街13號及彌敦道322-326A號「受限區域」，上午約7時30分已完成強制檢測行動，而執法行動在上午約11時30分完結，並向7人發出強制檢測令。

在該「受限區域」內，政府指逾300名居民接受檢測後，當中有一宗不確定性的個案，需要由衞生防護中心作進一步跟進，因此在上午約7時30分才能讓市民離開，希望市民諒解；有關個案現正待衞生防護中心安排入院。

另外，天水圍天恒邨恒樂樓上午約7時亦已完成強制檢測行動，執法行動在今日上午約10時20分完結，當局未發現有人未進行強制檢測，但有13戶居民沒有應門，呼籲盡快聯絡政府進行檢測。

而深水埗基隆街239-263號、南昌街89號、大南街256-280號、北河街60-74號一帶範圍內的17幢大廈，上午約7時亦宣布已完成強制檢測行動，在上午約9時重開車路，並於10時重開相關區域。截至上午10時，當局發現180多戶居民相關沒有應門，約有13人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

當局指，執法行動仍然繼續，並確認「受限區域」內所有人士是否已根據相關宣告及強制檢測公告的要求接受強制檢測。

深水埗指明「受限區域」解封情況：

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記者：陳麗娜