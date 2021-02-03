【女性創業】親赴印尼學古法產後修身秘技　準媽媽創紮肚生意兼開班授徒

▲ 準媽媽Dionne立志創業，要將這古法修身的技術普及化，開班授徙，希望女士們有一技旁身。

十月懷胎，懷孕的過程正所謂有苦自己知，嬰兒呱呱墜地後，母親更要為身體的變化善後，因此，源自印尼的「紮肚」，近年愈見普及，當中有一名香港準媽媽Dionne立志創業，要將這古法修身的技術普及化，開班授徙，希望女士們有一技旁身。

▲ 多年來的開班授徒的過程中，Dionne遇過有男生要求學習，目的是想幫太太產後紮肚，感覺非常窩心，但可惜的是學習紮肚是親密的療程，上堂的學生會互相為對方紮肚，男生若要學習，看來要自備模特兒和單對單包班學習了。（攝影：黃建輝）

眼前已懷孕數月的Dionne，10多年前已經在美容業界工作，專職營售美容儀器，對紮肚並沒有認識，直至有一次遇上一位產後瞬間修身的媽媽告知這古法修身方法，她才開始接觸紮肚是甚麼的一回事。她說：

中國婦女產後要坐月食薑醋，而印尼婦女傳統上則要紮肚長達兩個月，藉此修復腹直肌，我覺得紮肚很有趣，但當時還未想到創業。

但Dionne指出，隨著每為公司打拚每天都是朝十晚十的漫長工作，加上有位拍擋產後想多點時間陪伴家人想轉往工作模式，大家忽萌起想走了去印尼學習紮肚和其他有關於幫助孕婦的產後療程，完成課程後回港，我倆才的起心肝開設一間面積只有200多呎的小店，專職外勤為產後的女士紮肚。

創業要拚命去做去學

由comfort zone跳到為自己創業，Dionne不諱言本身有著美容基礎很是重要，學習過程事半功倍，但明白到學懂了基本功，都必須要有足夠的實戰經驗，接觸不同個案才可以提升自己的技術。於是開業初期一有機會就拼命去做，工作時間可以是由早上5時出動，直至晚上12時才回家休息。

開業初期，不少顧客都是靠朋友介紹，一日可以做5至7位客人，每位客人紮肚兩星期，收費約1萬元左右，多勞多得。

Dionne說，還記得有一次接了一個居住於澳門的客人，每天都要花上5小時乘船往返港澳，但慶幸的是，自己沒有因為地方遙遠而拒絕，在事後這位準媽媽介紹了很多顧客給她，所以創業時除了努力外，抱著不怕蝕底的心態更是重要。

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那麼為甚麼要開班授徒？多了競爭者豈不是對自己不利？

當時和拍擋有感工作量太多，有一種應付不了的感覺，加上人生沒可能就此幫人紮肚而已，於是想到何不成立一隊團隊來應付以上需要？而且我認為同行未必是敵國，總可能會有好的關係出現，於是將開班授徙的理念逐步實踐起來。

授徒有喜有悲

不過，Dionne多年來授徒的經驗並不是沒有遇上一些「壞學生」，但工作上有喜有悲才是創業必經的過程。

「曾經有學生修讀完課程後，在我們的facebook內下載我們的圖片，然後聲稱是自己教學時的照片。另外，有些顧客在facebook內留言，然後她們私底下聯絡「搶客」，甚至將我們所編排的課程一模一樣照搬出來，這些都是無可避免的問題，所以現在當我每一次授徒時，我都會和學生講課程上除了要學習技藝外，怎樣做人處事都很重要。」她說。

當然，壞學生只是Dionne教學生涯中的一小部分，開心的地方還是有很多。

Dionne笑言，去年有幾位全職媽媽包班上堂，完成後在自己生活的社區內幫產後媽媽紮肚，她們一個月平均接30單生意，現在還組成一間小型的公司，聽到她們的發展，她也很開心。

而去年年中開始，因為失業的人多了，幾乎每班都有剛失業的空姐來報讀，可見大家都急於學懂一門手藝藉此轉型。更甚的是，現在來學的人，有不少都準備移民，有了我們這一張經TQUK（Training Qualifiations UK）和峇里島紮肚學校授權認可的證書，縱使沒幫得到你取得移民資格，但人在異地多一門手藝，說不定未來會有大派用場的機會。

▲ 看似簡單紮肚，其實要用很多力，不懂得收放自如會出現手指和手腕勞損。（圖片由受訪者提供）

學兩日就轉型？

其實學紮肚的人之所以絡繹不絕，筆者相信最主要的原因是課程只有短短兩天時間，單憑兩天的修行，出來行走江湖一定尚有不足，不過，多了一門手藝，人會變得充實和安心得多。

Dionne指出，外在方面，外間以為紮肚是手板眼見工夫，但做時要很用力，手指和手腕很易勞損，而且幫婦女紮肚時必須向她們解釋清楚這一門不是減肥療程，而是修復身體機能和幫助修身的古法，所以剛學懂的人，還必須多加練習。

內在方面，紮肚要做得好，除了要手法熟練外，背後更要明白這一門不只是一賣一買的服務，整個過程要溝通和了解產後媽媽身體上的須要，只懂得像盲頭烏蠅般用力去拉去紮，只是徒具外形的打結工作。

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記者：何偉雄