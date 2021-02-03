【產後紮肚】失業空姐報讀印尼古法紮肚班 　準媽媽創紮肚生意兼開班授徒

▲ 準媽媽Dionne立志創業，要將這古法修身的技術普及化，開班授徙，希望女士們有一技旁身。

十月懷胎，懷孕的過程正所謂有苦自己知，嬰兒呱呱墜地後，母親更要為身體的變化善後，因此，源自印尼的「紮肚」，近年愈見普及，當中有一名香港準媽媽Dionne立志創業，更將這古法修身開班授徙，希望女士們有一技旁身。

已懷孕數月的Dionne，10多年前已經在美容業界工作，專職營售美容儀器，對紮肚並沒有認識，直至有一次遇上一位產後瞬間修身的媽媽告知這古法修身方法，她才開始接觸紮肚是甚麼的一回事。她說：

中國婦女產後要坐月食薑醋，而印尼婦女傳統上則要紮肚長達兩個月，藉此修復腹直肌，我覺得紮肚很有趣，但當時還未想到創業。

但Dionne指出，當時每天朝十晚十，加上有位拍擋產後想多點時間陪伴家人想轉換工作模式，大家走了去印尼學習紮肚和其他有關於幫助孕婦的產後療程，完成課程後回港，大家的起心肝開設一間面積只有200多呎的小店，專職外勤為產後的女士紮肚。

▲ 多年來的開班授徒的過程中，Dionne遇過有男生要求學習，目的是想幫太太產後紮肚，感覺非常窩心，但可惜的是學習紮肚是親密的療程，上堂的學生會互相為對方紮肚，男生若要學習，看來要自備模特兒和單對單包班學習了。（攝影：黃建輝）

創業要拚命去做去學

由comfort zone跳到為自己創業，開業初期一有機會就拼命去做，工作時間可以是由早上5時出動，直至晚上12時才回家休息。

開業初期，不少顧客都是靠朋友介紹，一日可以做5至7位客人，每位客人紮肚兩星期，收費約1萬元左右，多勞多得。

Dionne說，還記得有一次接了一個居住於澳門的客人，每天都要乘船往返港澳，在事後這位準媽媽介紹了很多顧客給她，所以創業時除了努力外，抱著不怕蝕底的心態更是重要。

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Dionne亦開班授徒，當時她和拍擋有感工作量太多，有一種應付不了的感覺，加上人生沒可能就此幫人紮肚而已，於是想到成立一隊團隊來應付需要，而且同行未必是敵國，總可能會有好的關係出現，於是將開班授徙的理念逐步實踐起來。

授徒有喜有悲

不過，Dionne多年來授徒的經驗並不是沒有遇上一些「壞學生」，但工作上有喜有悲才是創業必經的過程。

「曾經有學生修讀完課程後，在我們的facebook內下載我們的圖片，然後聲稱是自己教學時的照片。另外，有些顧客在facebook內留言，然後她們私底下聯絡「搶客」，甚至將我們所編排的課程一模一樣照搬出來，這些都是無可避免的問題，所以現在當我每一次授徒時，我都會和學生講課程上除了要學習技藝外，怎樣做人處事都很重要。」她說。

當然，壞學生只是Dionne教學生涯中的一小部分，開心的地方還是有很多。

▲ 開班以小班形式授課，現在疫情橫行，人數更有限制，當中原來更有不少「陪月」前來學習，充實自己。（圖片由受訪者提供）

Dionne笑言，去年有幾位全職媽媽包班上堂，完成後在自己生活的社區內幫產後媽媽紮肚，她們一個月平均接30單生意，現在還組成一間小型的公司，聽到她們的發展，她也很開心。

而去年年中開始，因為失業的人多了，幾乎每班都有剛失業的空姐來報讀，可見大家都急於學懂一門手藝藉此轉型。更甚的是，現在來學的人，有不少都準備移民，有了我們這一張經TQUK（Training Qualifiations UK）和峇里島紮肚學校授權認可的證書，縱使沒幫得到你取得移民資格，但人在異地多一門手藝，說不定未來會有大派用場的機會。

Dionne指出，外在方面，外間以為紮肚是手板眼見工夫，但做時要很用力，手指和手腕很易勞損，而且幫婦女紮肚時必須向她們解釋清楚這一門不是減肥療程，而是修復身體機能和幫助修身的古法，所以剛學懂的人，還必須多加練習。

整個過程要溝通和了解產後媽媽身體上的需要，只懂得像盲頭烏蠅般用力去拉去紮，只是徒具外形的打結工作。

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記者：何偉雄