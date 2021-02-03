【甩色手套】主婦戴乳膠手套大掃除　一脫下來雙手染成桃紅色抱怨：洗不掉

▲ 主婦戴乳膠手套大掃除，一脫下來全手染紅。

新年臨近，家家戶戶已開始準備大掃除清潔家居，但有台灣網民就抱怨，日前家人帶了乳膠手套大掃除，結果一脫下來時，整雙手都被染成紅色，而且洗不掉，感到很煩惱，於是向網友求助。

網民於Facebook群組「爆怨公社」發文，指家人大掃除時戴了乳膠手套，但一脫下來時，整雙手都染成紅色，非常崩潰：「洗不掉、洗不掉、洗不掉！」

幫家人抱怨，只是大掃除帶個手套，整個手就染色了！沒有用化學清洗劑。

她透露這是台灣製的乳膠手套，事後已請家人盡快看醫生和聯絡廠商，又怕染劑會傷害到家人皮膚。

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從相片可見，事主的雙手被染成與手套一樣的桃紅色，且手套內層的乳白色亦被染成桃紅色。

事主亦引起網民熱烈討論，紛紛建議事主該用卸妝油、眼唇卸妝液、去漬油、生姜水、甲苯、工業用酒精等洗掉顏色。而事主後來也更新指家人的手已經慢慢清洗把染劑洗掉。

至於廠商部分 家人希望對方能做好品管⋯⋯不要再有同樣的事情發生，謝謝各位提供的清洗方式。

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為此，皮膚科醫生游鴻儒接受台媒訪問時指，外加的染劑可能沒做好定色，所以沒好好固定在橡膠中，導致在潮濕炎熱的環境下，容易甩色。不過就算手套甩色也毋須過分擔心，並建議清洗方法：

顏色大部份是停留在皮膚角質層上，如果不處理，也會按人的皮膚代謝周期漸漸甩色。如果一般清潔劑洗不走，可考慮用磨砂的清潔劑，例如磨砂膏或有亮白成分、裏面有顆粒的牙膏，用軟刷洗刷試試。有家事達人也建議，使用新買的乳膠手套前，用洗潔精清洗過才用。

乳膠手套其他隱憂

日本厚生勞動省、經濟產業省與消費者廳曾表示，目前有足夠證據指出，乳膠會在洗碗、清潔時不斷滲出，洗碗戴着乳膠手套，長期下來讓皮膚接觸，久而久之可能引起過敏反應，嚴重甚至會休克致死。

皮膚科專科醫生陳厚毅接受TOPick訪問時指出，不少人都對乳膠這種物質敏感，市民可做皮膚貼布測試，找出致敏源：

對乳膠敏感的人士接觸後皮膚可能出疹、痕癢，危險性較高，但休克致死者少之又少，醫學上稱為「接觸性敏感」。

一般個案都是在局部位置出現出疹、痕癢等敏感反應。他建議，如對乳膠敏感，可選擇非橡膠製的手套，以下為幾款非橡膠製的材料：

聚氯乙烯

丁腈橡胶

氯丁橡胶

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責任編輯：羅嘉欣