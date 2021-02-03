【防疫措施】部分戶外體育場所明日重開　入場須掃「安心出行」

▲ 部分戶外體育場所將准於明日（4日）重開。（資料圖片）

新冠肺炎持續，政府昨日（2日）表示，將維持大部分現行的社交距離措施，包括限聚令、晚市禁堂食、口罩令等，為期14天至2月17日。部分戶外體育場所將准於明日（4日）重開，包括運動場跑道、網球場及高爾夫球場等，場地負責人須確保使用者利用安心出行或登記個人資料記錄行蹤。

重開的戶外體育場所包括：運動場的跑道、網球場和網球練習場、高爾夫球場、高爾夫練習場和練習草坪、草地滾球場、射擊場、射箭場、單車公園、騎術學校、無線電控制模型飛機場、海上活動中心（包括但不限於獨木舟、輕艇、帆船、遊艇、滑浪風帆、划艇、龍舟、滑水、直立板、潛水和滑浪運動）、攀石牆、門球場、戶外乒乓球枱及戶外羽毛球場在符合相關規定及限制下可予開放

任何人身處體育處所內除淋浴或飲食外，在運動前及運動後須一直佩戴口罩，每組不得超過2人，小組之間須作出有效分隔等。在可行情況下須確保使用者在進入處所前利用手機掃瞄「安心出行」二維碼，或登記有關人士的姓名、聯絡電話及到訪處所的日期及時間。涉及處所運作的員工亦須每14天進行一次新冠病毒病檢測。

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責任編輯：陳子謙