  • 20°C
香港時間 : 2021203日 (三) 12:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【防疫措施】部分戶外體育場所明日重開　入場須掃「安心出行」

社會 11:23 2021/02/03

分享：

熱門 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

部分戶外體育場所將准於明日（4日）重開。（資料圖片）

新冠肺炎持續，政府昨日（2日）表示，將維持大部分現行的社交距離措施，包括限聚令、晚市禁堂食、口罩令等，為期14天至2月17日。部分戶外體育場所將准於明日（4日）重開，包括運動場跑道、網球場及高爾夫球場等，場地負責人須確保使用者利用安心出行或登記個人資料記錄行蹤。

重開的戶外體育場所包括：運動場的跑道、網球場和網球練習場、高爾夫球場、高爾夫練習場和練習草坪、草地滾球場、射擊場、射箭場、單車公園、騎術學校、無線電控制模型飛機場、海上活動中心（包括但不限於獨木舟、輕艇、帆船、遊艇、滑浪風帆、划艇、龍舟、滑水、直立板、潛水和滑浪運動）、攀石牆、門球場、戶外乒乓球枱及戶外羽毛球場在符合相關規定及限制下可予開放

任何人身處體育處所內除淋浴或飲食外，在運動前及運動後須一直佩戴口罩，每組不得超過2人，小組之間須作出有效分隔等。在可行情況下須確保使用者在進入處所前利用手機掃瞄「安心出行」二維碼，或登記有關人士的姓名、聯絡電話及到訪處所的日期及時間。涉及處所運作的員工亦須每14天進行一次新冠病毒病檢測。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳子謙

相關文章

【防疫措施】林鄭月娥強調強制檢測非勞民傷財　呼籲社會對私營化驗所要公道
10:17 2021/02/02
【防疫措施】林鄭月娥強調強制檢測非勞民傷財　呼籲社會對私營化驗所要公道
【防疫措施】張建宗：防疫措施延至2月17日 大廈現1宗不明源頭個案或污水有病毒均要強檢
16:12 2021/02/01
【防疫措施】張建宗：防疫措施延至2月17日 大廈現1宗不明源頭個案或污水有病毒均要強檢
【防疫措施】陳肇始：疫苗預計２月下旬由德國運抵香港　已成立臨床事件專家委員會監察疫苗接種
16:41 2021/02/01
【防疫措施】陳肇始：疫苗預計２月下旬由德國運抵香港　已成立臨床事件專家委員會監察疫苗接種
【防疫措施】張建宗：2月4日重開較少身體接觸活動戶外場所　為埸所員工提供定期檢測
16:21 2021/02/01
【防疫措施】張建宗：2月4日重開較少身體接觸活動戶外場所　為埸所員工提供定期檢測

最高瀏覽

【意外懷孕】33歲港女搭上已婚男同事意外懷孕　遭「斬纜」崩潰求助：真係要落咗個BB？
14:32 2021/02/01
【意外懷孕】33歲港女搭上已婚男同事意外懷孕　遭「斬纜」崩潰求助：真係要落咗個BB？
【疫情見真情】疫情下被裁仍堅持每天清潔　清潔工被住戶當家人獲贈頂層豪宅
15:58 2021/02/02
【疫情見真情】疫情下被裁仍堅持每天清潔　清潔工被住戶當家人獲贈頂層豪宅
【不老童星】疑早產致9歲停止發育保持童顏　36歲「童星」和老婆合照被嘲似兩母子
19:27 2021/02/02
【不老童星】疑早產致9歲停止發育保持童顏　36歲「童星」和老婆合照被嘲似兩母子