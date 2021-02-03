【父愛如山】初生兒子患罕見心臟疾病　爸爸四出籌醫藥費：盡我能力守護他

▲ 新加坡一名初生嬰兒患上罕見心臟疾病，爸爸四出籌醫藥費。

子女患重病，父母不離不棄。新加坡一名33歲父親，得知上月8日出生的兒子患上罕見心臟疾病「左心發育不全症候群」，住院三周醫藥費已高達港幣50萬；為應付醫療費用他四出向親友借錢，並指「只要能救兒子，我願意用一生還債。」

兒子出生一周患罕見病

根據新加坡《聯合早報》報導，父親何家寧為兒子取名為健陽，就是希望他健康快樂，怎料兒子出生一周之後，確診患上左心發育不全症候群，需做三次大手術保命。

何家寧得知消息後，一度感到絕望，求醫生救兒子。醫生坦言就算做手術，也未必能夠完全康復。即使機會渺茫，何家寧仍願意一試，

當兒子握着我的手的那一刻，我才意識到自己有多麼愛他。身為父親的我，怎能輕易鬆開手？

父親疫下減薪設法籌醫藥費

他指BB住院三周後，醫藥費已高達港幣50萬，還未包括手術費及診症費。受疫情影響，何家寧遭公司減薪，現時每月收入約為17000港元。他指自己為籌錢救孩子，已向親友借了近23萬港元，並指「只要能救兒子，我願意用一生還債」。

現時兒子已完成第二次手術，但日前出現後遺症，導致他呼吸困難。醫生為他植入分流導管將多餘的液體排出。由於身體插滿導管，兒子感到痛楚，眼流不停流，何家寧見狀指自己「心碎」。

一家三口暫時只能在醫院團聚，夫婦二人都希望兒子能夠早日康復，順利出院。

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責任編輯︰王明芳