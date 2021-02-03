【靚女租霸】邪惡美女租客破壞力驚人　租屋3個月一毫未付單位驚變垃圾屋

▲ 台灣一名靚女租霸租屋3個月，將單位破壞污染成垃圾屋。

出租最怕遇上租霸。台灣一名女房東最近在網上指控，日前把單位租給一名外表漂亮的妙齡女租客，豈料自她入住以來，一直用各種理由拖延房租、水電費，甚至把整間屋的環境搞到又臭又髒，就偷偷搬走，令房東相當氣憤。

據Facebook專頁「吃喝玩樂」，房東報料圖文並茂指，一名陳姓女租客租屋3個月以來，一直拖欠房租及水電費，而且把房間搞得無比髒亂，到最後也不講一聲就搬走，直言是「把房間環境搞得髒亂無比跟乞丐窩一樣」。

該名房東相當生氣，並提醒其他房東出租時要留意這名陳姓女子，不要把單位租給她。從公開照片可見，單位內梳化、茶几滿佈垃圾及食物殘渣，衣服散落四周。廁所衛生情形惡劣，馬桶沉積大量黃印汙垢，更隱約可見地上還有一片護墊。

而在其中一張照片中，更意外拍到一名女子的腳，估計女子當時應該是癱臥在床上。為此房東向網民解釋，該名女子其實就是陳姓女租客。當時該名租客要回單位取回寵物用品，房東乘機拍下當做證據，才會拍下她的腳。

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租客劣行引來網上批評四起：「整個像案發現場」、「聽說越髒得越漂亮」、「再漂亮的女生衛生習慣差，直接淘汰」、「為什麼可以髒成這樣...我要吐了。」

房東指，女租客隨後一聲不響就搬走，也沒有交還房卡，之後又表示會每個月向房東支付台幣2000元分期付款，而房東已就事件到警局報案。

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責任編輯：羅嘉欣