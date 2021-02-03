【東張西望】牛頭角神秘女子狂扯途人口罩　利穎怡埋身追訪網民讚勇敢【有片】

▲ 利穎怡追訪牛頭角神秘女子。

《東張西望》昨晚（2月2日）播出「牛頭角神秘女子襲擊街坊」事件，該名女子會在街上隨處吸食二手煙，又把垃圾桶的垃圾掃出，更突然扯掉街上途人的口罩，令街坊大驚。

而《東張西望》女主持們一向勇敢，大膽狙擊不同的民生事件。利穎怡今次就來到牛頭角尋找該名會突襲市民的神秘女子，她先與不同街坊做訪問，有人試過突然被她扯頭髮，又有人指不會理她，因為對此也是無可奈何。

【野外步出】李旻芳難捨終有日與愛犬別離 東張女神稱讚丈夫黃耀英：100分男人

▲ 牛頭角神秘女子現身。（截圖）

之後，利穎怡與拍攝團隊便發現神秘女子現身，並先跟蹤後埋身追訪。

過程中，該名神秘女子會在垃圾桶上翻出二手煙吸食，又會把煙頭連污水掃向街上，把商店門外的蘋果掉進店內。

而她更會突然在街上發狂扯掉別人的口罩，並大力撞向路人，之後又與別人起罵戰。有些商店的店員也指出她有盜竊的習慣。

【東張西望】吳幸美為養家曾一星期返足7日工 孝順女最大心願：父母過得好

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【明星理財】《東張西望》林希靈夥米芝蓮大廚推賀年糕點 山系女神憑一個堅持食極唔肥

利穎怡勇敢埋身追訪

該名神秘女子年約40多歲，以前行為表現正常，打扮光鮮，近來因受情傷影響才性情大變。

▲ 利穎怡上前追訪。（截圖）

利穎怡遇上此女子亦把握時機上前追訪問道：「為何要扯人頭髮？」但對方都一於小理，只指出大家互不相識，叫利穎怡不要再纏著她。她又否認在街上有做過擾民的事，行為令人費解。

利穎怡後追趕至樓梯，表示街坊都很關心她，看看有甚麼可以幫忙，但都被趕走。最後，她們來到天橋，利穎怡再追問她做過的事，她便再否認完全沒有做過這些事。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

利穎怡非常勇敢

網民看過片段後都指利穎怡非常勇敢，看到她上前追訪都一同心驚。

利穎怡自2015年起加入《東張西望》任外景主持，出外追訪民生大小事。早前，身材素來出眾的她被指衣著過份性感，主持節目時突顯出豐滿身材引起熱議，有網民覺得她衣著不恰當，亦有另一批網民覺得無傷大雅。不過事後她表示，以後會多加留意衣著。

【東張西望】黃穎君為家人還債入行 兼顧事業家庭仍保持進修：機會留給有準備的人

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

其實利穎怡一向在《東張西望》是最受矚目的主持之一，她曾負責報道元朗有名92歲的漁塘主人根叔，被女兒及鄰居騙走手上13個漁塘的故事，她在報道完結過後仍親自跟進事件，更為根叔聯絡律師，被網友封為「正義女神」。

同場加映：麥美恩訪問