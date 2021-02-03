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【新冠肺炎】英國變種病毒出現突變　專家：病毒令人擔憂或削弱疫苗功效

健康 11:46 2021/02/03

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英國變種病毒出現E484K突變，或會減低疫苗效用。

英國疫情嚴重，單日新增逾16,900人感染新冠肺炎。英格蘭公共衞生署日前表示，部份地區發現變種病毒出現一種名為E484K的突變，主要發生在西南部。目前當局總共安排8個地區的居民接受病毒檢測。

綜合外媒報道，英國衞生部長本周二（2日）表示，在布里斯托爾、利物浦分別發現11宗及32宗病毒突變個案。當局把該兩個地區列入檢測範圍，已逐家逐戶上門安排居民接受病毒檢測，並呼籲民眾外出買食物之前要三思。

E484K突變發生在病毒的棘蛋白（spike protein），在南非及巴西的變種病毒亦曾出現相同的突變。專家表示，病毒「令人擔憂」，這種突變或會削弱疫苗的功效。

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萊斯特大學的病毒專家Julian Tang警告，病毒傳播未能受控，或令英國成為病毒突變的「熔爐」。他又指，民眾須遵守封鎖措施，以防病毒進一步變異，否則病毒不僅繼續傳播，還可以進化。

英國衞生部長表示，病毒突變對疫苗的影響仍言之尚早，但須繼續謹慎行事，尤其變種新冠病毒帶來的新挑戰。目前全國疫苗接種計劃仍繼續，已有逾964萬人接種了第一劑。當局目標是在2月15日前，為所有70多種的長者接種疫苗。

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責任編輯：羅嘉欣

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