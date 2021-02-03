【破壞環境】越野電單車致雞公嶺「光禿」毀原居民祖墳　當局5年控逾70宗郊野公園非法電單車活動

▲ 疫情下有不少越野電單車愛好者在元朗雞公嶺的山坡練習駕駛 。（綠惜地球官網截圖）

疫情下有不少越野電單車愛好者在元朗雞公嶺的山坡練習駕駛，山頭被輪胎「刮」出大量胎痕 ，以致該處變得「光禿禿」，甚至撞毀原居民祖墳。當局過去5年檢控了逾70宗涉及郊野公園內非法電單車活動的個案，大欖郊野公園最多，佔近3成；漁護署指十分關注越野電單車違例進入郊野公園的情況，已加強執法。

▲ 元朗雞公嶺被越野電單車輪胎「刮」出大量胎痕。 （綠惜地球官網截圖）

環境局局長黃錦星今日（3日）書面答覆立法會議員劉業強議員的提問時表示，過去5年，涉及郊野公園內非法電單車活動的檢控個案為76宗，另有15宗懷疑個案仍在調查中。大欖郊野公園﹑西貢東郊野公園及八仙嶺郊野公園的檢控數字佔領頭3位，分別有22﹑16及13宗。漁護署則接獲17宗有關郊野公園內進行電單車活動的投訴。

過去5年涉及郊野公園內非法電單車活動的檢控個案宗數

地點 檢控個案（宗） 大欖郊野公園 22 西貢東郊野公園 16 八仙嶺郊野公園 13 船灣郊野公園 6 城門郊野公園 5 林村郊野公園 4 大潭郊野公園 4 大潭（鰂魚涌擴建部分）郊野公園 2 南大嶼郊野公園 2 香港仔郊野公園 1 大埔滘自然護理區 1 總數 76 資料來源：環境局

黃錦星指，有關越野電單車違例進入林村郊野公園的問題，漁護署近日已派員前往該處視察及了解情況，亦已加強巡邏，由於涉事的越野電單車亦可能涉及其他違例行為，署方已與相關執法部門聯繫，安排聯合行動以打擊違規行為。漁護署十分關注越野電單車違例進入郊野公園的情況，署方職員會不時巡邏各郊野公園，如發現違例行為，會採取適當執法行動。

▲ 元朗雞公嶺惡化情況。（綠惜地球官網截圖）

根據現行法例，任何人在郊野公園進行違規電單車活動，最高可被判處罰款2,000元及監禁3個月，漁護署會繼續監察郊野公園內違規電單車活動的情況，有需要時會適時檢視相關法例及罰則。

▲ 元朗雞公嶺被越野電單車輪胎「刮」出大量胎痕。 （綠惜地球官網截圖）

此外，新年有不少郊遊人士在郊野公園內放飛無人駕駛飛機系統（無人機），漁護署過去5年，漁護署接獲11宗無人機活動的投訴。民航處說，現正檢討香港的無人機規管機制，務求既能保障公眾安全，並就優化無人機規管機制草擬法例，以便盡快提請立法會審議。

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記者：陳曉瑩