  • 20°C
香港時間 : 2021203日 (三) 13:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【易服男東鐵線】網傳易服男疑港鐵車廂內拍片猥褻行為　港鐵：已報警處理

社會 11:49 2021/02/03

分享：

熱門 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

近日再有一段在港鐵車廂內拍攝的不雅片段流出。

港鐵繼上月中流傳一段有2名裸男在港鐵車廂發生性行為影片後，近日再有一段在港鐵車廂內拍攝的不雅片段流出，該條影片長約2分鐘，片中有一名穿短裙、戴眼鏡及鴨嘴帽的男子，在東鐵線行駛中的列車上，自拍撫摸下體及胸部，更露出下體自瀆。當時車廂未有其他乘客，他將電話放在對面座位上自拍，曾抬頭觀察附近是否有人，並露出下體自瀆。港鐵發言人指，不清楚有關片段的來源及拍攝時間，車站並沒有相關事件的記錄，亦沒有收到乘客的求助，已就事件報警，並會在有需要時配合警方的調查。

港鐵非常重視此事件，藉此呼籲乘客，不應在鐵路處所内作出不雅、使人反感或造成騷擾的行為。若乘客遇到類似的情況，可聯絡港鐵職員或報警處理，以便提供即時的協助。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

警方於1月31日接獲港鐵職員報案，指發現網上流傳片段有一名男子在港鐵車廂內進行不雅行為。經初步調查，案件列作猥褻露體，交由大埔警區刑事調查隊第六隊跟進，暫未有人被捕。

警方強調，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見的情況下，猥褻暴露其身體任何部分，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款$1,000及監禁6個月；而發布淫褻物品，一經定罪，最高可判罰款100萬元及監禁3年。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳子謙

相關文章

警方調查兩裸男疑港鐵車廂猥褻行為　料影片2至3年前拍攝近日被上傳社交平台
00:15 2021/01/17
警方調查兩裸男疑港鐵車廂猥褻行為　料影片2至3年前拍攝近日被上傳社交平台
網傳兩裸男疑港鐵車廂猥褻行為　港鐵報警由重案組接手調查
15:10 2021/01/16
網傳兩裸男疑港鐵車廂猥褻行為　港鐵報警由重案組接手調查
港鐵

最高瀏覽

【意外懷孕】33歲港女搭上已婚男同事意外懷孕　遭「斬纜」崩潰求助：真係要落咗個BB？
14:32 2021/02/01
【意外懷孕】33歲港女搭上已婚男同事意外懷孕　遭「斬纜」崩潰求助：真係要落咗個BB？
【疫情見真情】疫情下被裁仍堅持每天清潔　清潔工被住戶當家人獲贈頂層豪宅
15:58 2021/02/02
【疫情見真情】疫情下被裁仍堅持每天清潔　清潔工被住戶當家人獲贈頂層豪宅
【不老童星】疑早產致9歲停止發育保持童顏　36歲「童星」和老婆合照被嘲似兩母子
19:27 2021/02/02
【不老童星】疑早產致9歲停止發育保持童顏　36歲「童星」和老婆合照被嘲似兩母子