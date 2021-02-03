【易服男東鐵線】網傳易服男疑港鐵車廂內拍片猥褻行為　港鐵：已報警處理

▲ 近日再有一段在港鐵車廂內拍攝的不雅片段流出。

港鐵繼上月中流傳一段有2名裸男在港鐵車廂發生性行為影片後，近日再有一段在港鐵車廂內拍攝的不雅片段流出，該條影片長約2分鐘，片中有一名穿短裙、戴眼鏡及鴨嘴帽的男子，在東鐵線行駛中的列車上，自拍撫摸下體及胸部，更露出下體自瀆。當時車廂未有其他乘客，他將電話放在對面座位上自拍，曾抬頭觀察附近是否有人，並露出下體自瀆。港鐵發言人指，不清楚有關片段的來源及拍攝時間，車站並沒有相關事件的記錄，亦沒有收到乘客的求助，已就事件報警，並會在有需要時配合警方的調查。

港鐵非常重視此事件，藉此呼籲乘客，不應在鐵路處所内作出不雅、使人反感或造成騷擾的行為。若乘客遇到類似的情況，可聯絡港鐵職員或報警處理，以便提供即時的協助。

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警方於1月31日接獲港鐵職員報案，指發現網上流傳片段有一名男子在港鐵車廂內進行不雅行為。經初步調查，案件列作猥褻露體，交由大埔警區刑事調查隊第六隊跟進，暫未有人被捕。



警方強調，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見的情況下，猥褻暴露其身體任何部分，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款$1,000及監禁6個月；而發布淫褻物品，一經定罪，最高可判罰款100萬元及監禁3年。

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責任編輯：陳子謙