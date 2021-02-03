【消費陷阱】傢俬店買3盞燈竟是淘寶貨賣貴10倍　港女呻笨揭開3大陷阱

▲ 有港女從傢俬店買入3盞燈，一查之下發現全是淘寶貨，價錢更相差10倍。

淘寶包羅萬有價錢平，除了港人喜歡上去尋寶，不少商家也會從淘寶入貨，港人要帶精明眼消費。一名港女則疑似中伏，在網上討論區大呻在傢俬店訂購3盞燈飾後，一查之下發現全是淘寶貨，價錢更相差10倍，傢俬店還表示要等2星期才有貨，故港女向網民查詢應如何處理及退貨。

一名港女在網上討論區「親子王國」以「中伏！買咗3盞燈原來是淘寶貨！」為題發文，大呻自己近日在一間傢俬店購入3盞燈，分別用於客廳、飯廳及1間房。港女有見傢俬店的貨品簡約，「襯得好靚」，便不虞有詐全數款付訂購，但店方指未有現貨，需要等待2星期。

等2星期才有貨疑上網淘

不過，她之後好奇上淘寶網搜尋時，卻發現該3盞燈竟全在淘寶有售，價錢更相差10倍，只售百多元。她呻笨之下向網民求助，「可唔可以要求退貨？但已畀晒錢。」

沒有保養 安裝費達800元

港女在留言中，陸續揭開傢俬店疑似貴賣淘寶貨的線索，除了要等2星期到貨外，燈具也沒有保養，還需另外支付800元安裝費，港女嫌貴自己找師傅安裝「只需250元盞」。她又言雖知道好多家具都是「中國貨」，但沒料到是「淘寶貨」。最後港女放棄更換款式或退貨，並安慰自己︰「當佢係牌子嘢，淘寶係A貨」。

見佢啲嘢幾好，價錢又唔係平，無諗過是淘寶，怪自己無搜集資料，倒不如買Philips算了。

網民︰如非急用自行淘寶買

帖文引起網民熱議，不少網民稱很多店舖都從淘寶入貨，如非急用都會自行購買，點擊圖片睇更多網民意見︰

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責任編輯︰林綺玲