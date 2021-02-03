【月經困擾】女子每次月經狂流鼻血　求醫揭「子宮內膜異位」經血逆流至鼻腔

▲ 女子每次月經狂流鼻血，求醫揭「子宮內膜異位」經血逆流至鼻腔。

冬天天氣乾燥，不少人可能會出現流鼻血的情況。不過台灣一名25歲女子近一年來每次月經期間，都會流鼻血，而且血量相當多，偶爾還會咳血，求醫後發現是子宮內膜異位至鼻腔，導致每次來月經都會流鼻血。

台灣耳鼻喉科醫生吳昭寬在節目《醫師好辣》中分享個案，指該名女子表示近一年來每個月都會流鼻血，甚至偶爾咳血，且血量相當多，於是前來求醫。經內視鏡檢查後發現，女子左邊鼻中隔上方有紅色的斑塊，同時合併血管增生。女子提到，以往月經週期平均4天就會結束，但這次經期長達10天，且經血量很多。醫生追問下得知，原來女子每次來月經都會流鼻血，只要經血量一多，鼻血亦相繼變多。

後來醫生抽取女子的鼻腔黏膜進行化驗，結果發現她子宮內膜異位至鼻中隔上方，導致週期性鼻出血，幸好透過手術切除後，黏膜重新生長出來，替換內膜異位處的黏膜，鼻出血的問題就得到解決。

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婦產科醫師陳保仁指出，子宮內膜異位可發生在鼻黏膜、肺部等地方，過去曾有患者出現週期性流鼻血、咳血，後來經切片檢查，證實是內膜異位轉移到肺部，亦有患者經常咳血，是因為轉移至食道，月經一來就會咳出小血塊。甚至有個案是轉移至輸尿管，因內膜會包覆輸尿管，令尿液無法排出而形成腎水腫，長時間忽略就會變成腎衰竭，恐怕要洗腎。

至於子宮內膜異位的治療方法，陳保仁表示，只要切除就可以解決，有時婦產科會處方停經藥、停經針，只要施打6個月就能使其退化。

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責任編輯：羅嘉欣