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【陀槍師姐2021】滕麗名神還原「珍妮佛羅培茲」手遊廣告　孖吳沚默惡搞開心速遞+陀槍師姐

娛樂 13:13 2021/02/03

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滕麗名化身「珍妮佛羅培茲」神還原手遊廣告，與吳沚默宣傳《開心速遞》與《陀槍師姐2021》。

近日一連兩檔黃金時間的劇集，《愛．回家之開心速遞》與《陀槍師姐2021》，都見到阿滕滕麗名的出現，最近她與吳沚默二度創作大熱手機遊戲廣告，阿滕扮演「珍妮佛羅培茲」角色，模仿得非常神似！

網上到處可見由荷里活天后「籮霸」珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）參演的手機遊戲廣告，更成為網民討論的熱話，廣告中的對白「哇！珍妮佛羅培茲（台譯名字）！」與「剛剛你攻擊我的村莊」更成為網絡潮語，被改成惡搞圖片、貼圖等等。

【開心速遞】熊家+接龍化身空中服務員　「大小姐」林淑敏曾當空姐：竭誠為你服務【有片】

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阿滕為了宣傳新劇，在TVB於Facebook發放的影片當中，扮演Jennifer Lopez，與吳沚默重現手機遊戲廣告的場面。

【陀槍師姐2021】宣萱低胸+黑絲演放蛇師姐　盤點歷年Madam胡定欣+陳茵媺最性感

吳沚默扮演探熱人員，為隊伍的人測體溫，阿滕從隊伍中現身，吳沚默惡搞廣告中的經典對白：「哇！熊尚善滕麗名！」阿滕馬上回應：「你啱啱攻擊我演個套劇？」

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阿滕順勢宣傳《開心速遞》與《陀槍師姐2021》，其他群眾演員亦還完得非常徹底，有網民留言問阿滕：「點解廿年個樣可以唔變架？」讚她保養保宜。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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