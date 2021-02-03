將軍澳厚德邨、寶林邨近萬戶食水管甩瀝青　議員轟水署僅派臨時水車了事

▲ 去年12月，將軍澳寶琳邨居民發現食水含黑色沉澱物。（資料圖片）

將軍澳寶林邨及厚德邨近一萬伙單位，去年12月居民發現食水含黑色沉澱物，之後水務署派出水車，及設置水箱供居民取水。立法會議員容海恩今（3日）提出書面質詢，指有居民反映，政府僅採取臨時措施，例如調派水車，而無根本解決食水疑受污染問題，居民擔心飲用有問題食水或危害健康。

房委會主席兼運輸及房屋局局長陳帆回應質詢，指寶林邨及厚德邨樓齡已23年至33年，事發後政府提供水車服務1天，以及設置水箱10天。他引述調查結果，指公共食水鋼管內壁老化，導致瀝青保護層剝落。他稱瀝青是隋性物料，對人體健康風險極微。食水樣本測試結果顯示，瀝青物料不會影響食水安全。

陳帆續稱，水務署去年11月23日知悉問題後，當日開始沖洗公共供水管網。水務署亦於同年12月4日，在位處受影響屋苑地區的公共供水管網，安裝濾網。水務署會繼續安裝濾網，也聘請顧問研究及制定長遠措施，處理鋼管內壁瀝青保護層剝落，包括逐步更換或修復鋼管。

他強調，當房委會發現或接報懷疑食水污染，或食水有雜質時，會即時根據房署指引，檢查內部供水系統，並聯絡水務署跟進，以釋除居民疑慮。

據資料，去年8月荃灣濾水廠出現故障，導致濾水過程加入熟石灰的殘餘鈣化物，和來自水管含鐵及錳的沉積物，滲入公共供水管網，葵青及荃灣區13條公共屋邨受影響。當局也稱，這些物質對人體無害，不會影響食水安全。

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記者：吳卓峰