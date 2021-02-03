【逆境自強】70歲清潔工婆婆與仔女同失業　到社企DIY新年御守幫補家計

▲ 70歲的王阿姨任職清潔工被裁，她與子女同告失業，加入社企做小手工賺取收入。

疫情下重創經濟，基層者一旦失業手停口停，尤其長者更是難以再覓得工作。有一班縫紉婆婆高手，幸好獲社企提供就業機會，DIY小手工幫補家計，每人都有不同的苦況，包括一名70歲王阿姨。

失業婆婆加入社企手工組

本港社企「銀杏館」一直以來推動長者就業，亦定期免費派飯給有需要人士。在去年聖誕節就召募一班長者製作可愛聖誕吊飾。今年農曆新年快來臨，延續了長者手工小組，農曆年前《銀杏士多》推出新產品「御守祝福符」。

「銀杏館」在facebook專頁分享，小組沿用一班縫紉長者班底，同時加入了多位有急切工作需要的新成員，包括70歲的「王阿姨」。王阿姨原本在茶餐廳任職清潔工，疫情下餐廳生意不足被裁員，她的子女亦同告失業，家中經濟陷入困境，王阿姨加入手工小組，可幫她賺取一點重要收入。

▲ 王阿姨跟子女在疫情下雙雙失業。（圖片︰銀杏館facebook）

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除了王阿姨之外，仁叔（化名）也是新成員之一，他原本在國內執教鞭，疫情令他無法返內地繼續工作。還有村叔（化名）原本是餐廳魚生師傅，失業後山窮水盡曾淪落為露宿者。仁叔和村叔都是到銀杏館申領「福飯」求助時，獲社工安排加入小組。

自力更生努力縫製

加入手工小組的組員透過手工藝，都可賺取一些收入幫補生活開支，最難得是從過程中重拾對生命的投入，找到了一點光。如同一位年近80歲的勤奮婆婆，每天一早就來油麻地店「臨時工場」，一做便直至夜晚。她說自己居住的地方太細，即使只做縫紉也怕一舉手便碰到牆壁，而沒有子女的她，貧窮之下還要省錢照顧過百歲的母親。但她自力更生，更不斷改良縫製方法，令產品做得更快、更漂亮，大家都拜了她為師。她沒有自怨自艾︰

既然别人信任我，把這份任務交給我，我便要把事情做好。

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「銀杏館」希望御守祝福符能夠帶給大家正能量，也帶給一班基層中的基層多一點愛。賀年飾物在網店已有售，銀杏士多的店舖亦有售。

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責任編輯︰王明芳